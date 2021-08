Afganistán, pezones en Instagram y carteles ‘ofensivos’

Si alguien te cuenta que a 6.195 kilómetros las mujeres no pueden estudiar, mostrar los tobillos, reírse o salir solas de casa creerías que te están contando una mala película de ciencia ficción. Pues esto estuvo pensando desde 1996, cuando los talibanes se hicieron con el control de Afganistán, hasta que dejaron Kabul en 2001. En esos años ellas no podían escuchar música, ni usar tacones altos para que no se oyesen sus pasos; no podían usar vestimentas coloridas, porque para los talibanes los tonos vistosos son “sexualmente atractivos”, y se cortaban los dedos de quienes llevasen las uñas pintadas. No podían ir en bicicleta, ni hacer deporte y se las castigaba por asomarse a la ventana o salir al balcón.

Ellas pasaron a ser invisibles, no solo bajo una hiyab, hasta desaparecer como personas con 29 prohibiciones que chocan frontalmente con libertades fundamentales. Veinte años más tarde y tras una rápida ofensiva de días, a unas 7 horas y 42 minutos en avión de España, la historia amenaza con repetirse y a mí me inquieta, me alucina y me rompe el corazón a partes iguales.

OJALÁ TODO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ASIA DEL SUR NO NOS SEA INDIFERENTE. Pero de verdad. Que nos importe lo suficiente como para que también sea nuestro problema, y luchemos por buscarle solución, más allá del postureo de las redes sociales o de mirar hacia otro lado. Ojalá que todo lo que está pasando con las mujeres musulmanas no acabe siendo simplemente una terrible noticia más que solo sirve para abrir informativos y ser portada en la prensa diaria, ni una de tantas historias con las que nos rasgamos las vestiduras en la barra del bar para a continuación seguir con nuestras vidas pensando, creo que erróneamente, que a nosotras nunca nos pasará. Al fin y al cabo, la intolerancia, el fanatismo, el machismo y la sinrazón está en todas partes, y a veces mucho más cerca de lo que nos pensamos.

SALVANDO TODAS LAS DISTANCIAS, QUE SON MUCHAS Y EVIDENTES, ¿acaso no es alucinante que a estas alturas haya por aquí quien se rasgue las vestiduras por un póster o una foto? Pues ahí tenemos a l@s ofendidit@s que han conseguido eliminar en Toledo el cartel del último disco de Zahara, Puta. Afortunadamente, no su concierto, que es con lo que saldrán ganando todas las personas a las que les guste la buena música, porque la cantante andaluza tiene un talentazo indiscutible y su último trabajo es uno de los mejores que se han publicado en los últimos tiempos.

Que las críticas vengan de Vox no me sorprende, al fin y al cabo está en su discurso, pero que el Ayuntamiento traslade a la empresa organizadora “el malestar que había suscitado entre la ciudadanía” sí me provoca muchas dudas. Porque a ver... ¿Qué ciudadanía es esa? ¿Y dónde están esas críticas realmente? ¿En algún buzón de sugerencias municipal tras cubrir un formulario, quizá?

Llegados a este punto no sé si se aprecia con suficiente claridad el tono irónico que estoy utilizando, pero a falta de emoticono que lo refuerce, quiero dejar constancia de él.

Me parece lamentable que el Ayuntamiento retire el cartel, aunque creo que incluso me parece peor que lo haga el promotor del concierto, teniendo en cuenta que el disco salió en abril, y que esa portada y todo el material de promoción llevan desde entonces pululando por ahí. En fin. Me resulta terrible.

¡Ah! Y aunque he de reconocer que a diario digo unos cuantos tacos más de los que admito en familia, no uso la palabra ‘puta’ a diario. Sí soy creyente y de educación católica, y no, señores y señoras, a mí no me ofende esa foto. Me ofenden los ofendidit@s de pacotilla que la lían por cosas como estas, mientras dejan pasar por delante de sus narices sin despeinarse verdaderas injusticias. Y me aburren, y me dan pereza. Y a veces, hasta me asustan.

LA RETIRADA DEL CARTEL ME PRODUCE EL MISMO HASTÍO que la censura de Instagram al póster de la última película de Pedro Almodóvar, uno de los cineastas que a mí personalmente menos me gustan, con la consiguiente campaña reivindicativa en redes que pedía la muerte y destrucción del algoritmo, por esa manía suya de censurar indiscriminadamente los pezones femeninos. Y con toda la razón.

Pero teniendo en cuenta que eso lleva pasando desde hace mucho tiempo, colgar en las redes el anuncio de Madres paralelas, la peli en cuestión, diseñado por el gran Javier Jaén y que muestra sobre fondo rojo y encuadrado en la forma de un ojo, el pezón de una mujer en blanco y negro del que brota una gota de leche, estaba más que claro lo que iba a pasar, tanto con la censura primero, como con la reacción global después, y si me apuras, con la respuesta de Instagram que vino a continuación, rectificando y pidiendo disculpas en aras de que es una obra de arte. Una excusa a mi juicio de lo más simplona, por cierto. ¿O acaso una fotografía de un desnudo femenino, pecho y pezón visibles incluido, no lo es? ¿Tan pazguato es el algoritmo y quién está detrás de él?

Pero bueno, si yo sabía de antemano lo que iba a pasar, es obvio que también lo sabía la productora El Deseo, que se ha llevado con todo esto una promoción estupenda y gratuita del filme que protagonizan Penélope Cruz, Aitana Sánchez-Gijón y Rossy de Palma, y que se estrena el próximo 10 de septiembre. Y estupendo, oye, que cada uno hace el márketing como le parece, y a fin de cuentas, la historia ha servido para que se vuelva a generar un debate necesario, el #FreeTheNipple. Ojalá el siguiente sea el de liberar a las mujeres de las leyes de los talibanes.