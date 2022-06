Afundación, ante el reto de explorar la inteligencia artificial en una muestra

Santiago. Afundación, la Obra Social de Abanca, en colaboración con ILUX Visual Technologies, presenta AI: More than human, un ambicioso proyecto expositivo inmersivo e interactivo sobre inteligencia artificial.

Con un imponente montaje que ocupará todo el edificio, conforma un estudio sin precedentes de los avances tanto creativos como científicos de la inteligencia artificial, así como de la evolución de la relación entre los seres humanos y la tecnología.

Mediante instalaciones artísticas inmersivas, la exposición ofrecerá a los visitantes la oportunidad de interactuar con las piezas para, de esta manera, experimentar las posibilidades de la inteligencia artificial de primera mano.

La muestra realiza un recorrido completo a través de la historia de la Inteligencia Artificial, desde sus ancestrales orígenes anclados en la religión sintoísta japonesa o en el mito judío del Golem, pasando por los primeros experimentos informáticos de Ada Lovelace y Charles Babbage o los importantes avances realizados durante la década de 1940 y hasta la actualidad. Para ello, AI: More than human reúne algunos de los proyectos de investigación actuales más destacados, realizados por instituciones como el Massachussets Institute of Technology (MIT), Sony Computer Science Laboratories, Google Research, el Departamento de Informática de Imperial College de Londres o DeepMind Technologies, con instalaciones artísticas que exploran las posibilidades creativas de la IA en sus obras, como el músico Kode9, o el galardonado artista tecnológico Yoichi Ochiai, entre otros muchos.

La presentación del proyecto tuvo lugar este martes en la sede de Afundación en A Coruña, en un acto que contó con el presidente de Afundación y rector de UIE, Miguel Ángel Escotet, y la comisaria de la exposición en A Coruña, Alba Meijide.

En su intervención, Miguel Ángel Escotet definió esta iniciativa como “un proyecto totalmente alineado con nuestras entidades porque es innovador, multidisciplinar y orientado al futuro. En concreto, la UIE estrenará para este próximo curso 2022-2023 su Grado de Ingeniería en Sistemas Inteligentes totalmente en línea con lo que nos depara el futuro y con esta propuesta expositiva que hoy anunciamos”.

También destacó la importancia de que sea expuesto en Galicia, ya que “la sociedad gallega posee un gran potencial para la inteligencia artificial y su ecosistema tecnológico ha alcanzado, en los últimos años, una gran madurez, ambas ventajas decisivas para concursar en la candidatura a albergar la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial”.

En este sentido, añadió que “traemos a Galicia AI: More than human en parte como muestra de apoyo a esta propuesta, también como ejemplo de que Galicia puede aportar un diferencial de vanguardia a la comunidad nacional e internacional”.

Por su parte, Alba Meijide hizo un recorrido pormenorizado por lo que se podrá ver a partir de septiembre y destacó que “lo mejor y más bonito que tiene esta exposición es que la puede disfrutar todo tipo de público”. redacción