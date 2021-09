Agadic apoia a nova andaina en Ourense do Teatro Principal

A Xunta apoia a nova temporada do Teatro Principal de Ourense con diversos espectáculos de teatro e danza que se desenvolverán desde mediados deste mes ata decembro. Así o anunciou hoxe o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, quen participou na rolda de prensa de presentación de toda a nova carteleira semestral deste escenario.

Nun acto compartido co vicepresidente segundo da Deputación Provincial de Ourense, César Fernández, e coa directora do Teatro Principal, Olga Mojón, o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade explicou que parte desta programación enmárcase no calendario da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA), organizado en colaboración coas administracións locais. No caso da cidade das Burgas, as pezas seleccionadas ofrecen diversas propostas de artes escénicas para todos os públicos, que combinan producións galegas e doutros territorios.

A primeira destas funcións representarase o 17 de setembro, coa produción madrileña Principiantes, protagonizada polo actor galego Javier Gutiérrez. A actividade continúa en novembro con teatro galego, con Cigarreiras, de Contraproducións, “con Cándido Pazó á fronte desta posta en escena a partir da novela A tribuna de Emilia Pardo Bazán”.

Tamén en novembro haberá danza, con Pioneras, de iXa Universos de Movemento, compañía da que forma parte o galego Xián Martínez e que xa participou no programa da Xunta de Galicia Propulsa Danza+Paisaxe+Patrimonio, desenvolvido durante este verán en 27 lolcalizacións singulares galegas.