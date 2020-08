Agoraphobia en Sada, no ciclo ‘Elas son Artistas’

Sada. O ciclo metropolitano pola Igualdade, Elas Son Artistas, chegará ao concello de Sada da man de Esperto Movimiento Cultural o próximo sábado 15 de agosto cunha cuarta cita moi especial: Agoraphobia e Eme Dj.

Como na maioría dos espectáculos, esta cita na zona do curruncho no concello de Sada (22:00 horas) contará cun aforo limitado a 350 persoas. Será de balde, pero haberá que reservar invitación a partir do próximo luns.

Todos os asistentes teñen que levar sempre posta máscara e no acceso ao recinto haberá xel hidroalcólico.