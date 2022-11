‘AI: More than Human’ triunfa en A Coruña: 9.000 visitantes desde el mes de septiembre

La llegada a España de AI: More than Human, la exposición internacional sobre inteligencia artificial producida por el Barbican Centre de Londres y que Afundación presenta en su Sede de A Coruña, ha atraído a casi 9.000 visitantes desde el mes de septiembre. La muestra plantea un recorrido por el pasado y el presente de la Inteligencia Artificial (IA) desde sus inicios conceptuales hasta la actualidad. A Coruña es su primera parada en territorio de la Unión Europea, tras su estreno en las sedes del propio Barbican Centre y el Forum Groningen de Países Bajos, que coproduce el proyecto, y es quizás la exposición más ambiciosa nunca realizada en materia de IA.

AI: More than Human nos aproxima y nos ayuda a entender las posibilidades de la inteligencia artificial, una realidad tecnológica que ya es parte de nuestra vidas a través de aparatos de uso doméstico como los asistentes por voz o los robots aspiradores. El recorrido comienza en los primeros orígenes del concepto de inteligencia artificial, anclados en el sintoísmo japonés, y continúa con los primeros experimentos de Ada Lovelace y Charles Babbage en el campo de la informática en el siglo XIX. Después nos aproxima a la actualidad permitiéndonos conocer en persona máquinas que hicieron historia. Es el caso, por ejemplo, de Enigma, el dispositivo creado durante la Segunda Guerra Mundial por el matemático Alan Turing que sirvió para descifrar las comunicaciones en clave del ejército nazi.

El recorrido de More than Human, que ocupa todo el edificio de la Sede de Afundación en A Coruña (Rúa Cantón Grande, 8), nos presenta también soluciones basadas en inteligencia artificial desarrolladas en los últimos años y ahora mismo vigentes. El tiempo estimado de duración de la visita es de una hora.

Visitas guiadas. Más del 16% de los visitantes ha optado por conocer la exposición a través de una visita guiada. Este tipo de visitas se realizan en grupo y permiten otro tipo de aproximación a la exposición. En las visitas guiadas, un grupo reducido de personas realizan el recorrido con un guía que explica cada uno de los elementos y partes de la muestra, favoreciendo una experiencia más intensa en adquisición de conocimiento.

AI: More than Human está mostrando una singular capacidad para atraer públicos de todas las edades. El carácter experiencial de la exposición, así como la posibilidad de interactuar con videojuegos, o robots como el perro AIBO, unido a la amplia información que pone a disposición del visitante, la hace atractiva para todos los públicos. De hecho, y a pesar de su contenido técnico, gracias a la programación didáctica especialmente diseñada para público de todas las edades más de 2.200 escolares han pasado ya por More than Human. La programación de la exposición se completa con un ciclo de conferencias sobre Inteligencia Artificial y otro de cine.