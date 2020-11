Aitana Sáchez-Gijón, Álvaro Morte y Cayetana Guillén Cuervo, Premios Zapping

Los intérpretes Aitana Sánchez-Gijón, Álvaro Morte y Cayetana Guillén Cuervo y los programas "Polònia" y "Diario de un nómada" han sido algunos de los galardonados con los XXV Premios Zapping a la calidad audiovisual, que se entregan este miércoles en una gala virtual.

Según ha informado la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, que impulsa los premios, Aitana Sánchez-Gijón ha sido considerada por los espectadores Mejor Actriz por su trabajo en "Estoy Vivo" (La 1), Álvaro Morte Mejor Actor por "La casa de papel" (Antena 3) y Cayetana Guillén Cuervo Mejor Presentadora por "Versión Española" (La 2).

La Mejor Serie ha sido "Hierro" (Movistar+), el Mejor Programa de Entretenimiento "Polònia" (TV3), el Mejor Programa Cultural "Diario de un nómada" (La 2), el Mejor Videojuego "Blacksad under the skin" (Pendulo Studios) y el Mejor Programa de Televisión Local "Cuina x sorpresa" (Canal Taronja) y "Les molèsties" (betevé), ex aequo.

TVE también se ha alzado con un premio especial por la emisión de formatos familiares los sábados con programas como "Prodigios" y "Vaya crack", mientras que "El got d'aigüa" de TV3 se ha llevado el Premio Valores por "fomentar el espíritu crítico".

El Premio Grupos de Análisis de Programas ha recaído en "Justo antes de Cristo" (Movistar+), "una comedia que sabe equilibrar el humor, la ironía y el ingenio con guiones inteligentes, grandes interpretaciones y una ambientación original", según el jurado de este premio.

Finalmente, el Premio Mejor Contenido Online Positivo Para Menores (SIC-SPAIN) ha reconocido al videojuego didáctico "Happy 8-12 / 12-16", ideado por la Universidad de Lleida y desarrollado por Kaneda Games, y la Mejor Iniciativa en la Red al canal de YouTube "La Hiperactina", de la comunicadora y científica Sandra Ortonobes, que utiliza este medio para divulgar biomedicina.

BARCELONA. EFE