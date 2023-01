Alberto Velasco, orgulloso tras lograr obtener el premio Godoff al Mejor Montaje

Ganador de dos premios Max de las artes escénicas y del Godoff al Mejor Montaje en 2022 por Sweet Dreams, el actor Alberto Velasco afirma que su carrera se basó en hablar “de los márgenes desde los márgenes” sobre realidades que existen “más allá de la norma”, lo que le convirtió en estandarte trasgresor.

Agotar entradas en noviembre y diciembre ha llevado al también escritor y coreógrafo a prorrogar en la sala Nave 73 de Madrid su espectáculo Sweet Dreams, premio Mejor Montaje Godoff en 2022, hasta el 27 de enero, oportunidad para disfrutar de una obra de luces y sombras: “Nos enseñan a vivir en lo positivo sin darnos cuenta de que somos seres poliédricos y las sombras también son nuestras; yo abrazo a la mía”.

“Creo que ir al teatro es un espejo, la gente se sienta y conecta con el rito ancestral de mirar partes de su propia vida” dijo a EFE Alberto Velasco sobre su última creación.

Aunque el polifacético actor vallisoletano define acudir al teatro como rito en el que reconectar con “la catarsis de los griegos”, tiene claro que su obra “es más ir a un concierto de rock and roll que a misa”, dijo sobre un espectáculo “macarra y muy divertido” que él mismo escribió, protagoniza y condensa en una hora de monólogo sobre el escenario.

Han pasado veinte años desde que se subiera a las tablas para protagonizar su espectáculo ¡Vaca!. Desde entonces, mantiene su esencia, la de haberse convertido en estandarte trasgresor que se desliga de los cánones de belleza convencionales y que plasma en sus obras y también en su libro autobiográfico, Pobre, gordo y maricón (Marli Brosgen).

“He vivido una parte de mi vida entregado vehementemente a esta lucha. Ahora soy activista desde mi trabajo, es mi forma de contar al mundo que existen realidades más allá de la norma. Hablo de los márgenes desde los márgenes”, desgranó el actor, que aborda esta vez el concepto de las ganas de vivir en una obra de luces y sombras.

Lo hace en un viaje que transita desde el amor a las expectativas, el éxito, el fracaso, la infancia o los sueños rotos. “Pertenezco a una generación en la que se nos prometió un lugar en el mundo que no llegó. Por eso me emociona ver sentados en el espectáculo a jóvenes de 19 años, me sorprende que me digan que se identifican”.

Entre las filas de su público hay desde “médicos y arquitectos” hasta “pilotos de avión”, un aspecto que muestra que “todos estamos en el mismo barco” al empatizar con el mensaje de su obra, algo que emociona al actor. “Es muy difícil enganchar al público y que se produzca el ‘boca a oreja’. No tenemos la maquinaria de marketing de un musical de Gran Vía”.

Además de llenar la sala y agotar entradas, la obra de Velasco se hizo con el premio Mejor Montaje Godoff 2022. “Me emociona mucho, los premios hay que agradecerlos y honrarlos, pero a veces son tramposos, hay que seguir con más esfuerzo si cabe”, dijo Velasco, que atesora dos Premios Max de las artes escénicas.

Para el vallisoletano la clave de la obra está en partir de la cotidianidad, la mejor musa para el actor. “Creo que es un espectáculo que habla por sí mismo y tiene personalidad propia”, afirmó. “Hasta que no lo hice no me di cuenta de la necesidad que tenía de estar solo en una sala con el público haciendo esto”, explicó sobre la obra.

También es fundamental para Velasco su equipo, con el que trabaja desde hace años. “Todos hemos evolucionado como artistas y tengo la suerte de que sientan mis espectáculos como suyos”, contaba el actor. “Hay conceptos a los que yo no llego, así que me rodeo de los mejores, de aquellos que saben más que yo”.