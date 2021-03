Álbum ilustrado para coñecermos aos animais do noso entorno

A fauna autóctona dun determinado territorio forma parte do seu patrimonio natural e ten implicacións cruciais no mantemento do propio ecosistema, pero tamén ten un vínculo fundamental co noso acervo cultural. Os animais son, sen lugar a contestacións, unha parte importante da nosa cultura e tradición e a raíz deles nacen toda unha sorte de ideas e conceptos, isto é, todo un imaxinario, que nalgúns casos é símbolo de malos presaxios e noutros sinónimo de bos augurios.

En relación a isto e con motivo do Día Internacional dos Dereitos dos Animais, o Museo do Pobo Galego e a Fundación Antón Fraguas, institucións que albergan o material literario deste autor, tiveron a ben publicar un libro onde se recolle material inédito de Fraguas relacionado coa temática dos animais e do seu papel dentro do imaxinario popular. Baixo o título Os animais de Fraguas e co digno propósito de seguir divulgando a súa figura tras o pulo da homenaxe no Día das Letras do 2019 sae ao prelo unha fermosa obra que recolle unha serie de recompilacións e anotacións que Fraguas fixera a propósito de certos animais.

O certo é que se trata dun conxunto moi interesante que, a modo de catálogo ilustrado, recolle non só descricións técnicas daquela fauna que nos é propia, senón tamén detalles que teñen que ver coa súa concepción dentro das crenzas populares e o noso folclore. Porén, o verdadeiramente impresionante desta peza son as súas ilustracións, da man do gran debuxante Miguelanxo Prado, o que a volve, sen dúbidas, unha obra de forte atractivo para o público infantil. Aínda que pode entreter a maiores e crianzas por igual, non deixa de ser un manual infantil que se torna unha grande oportunidade para achegar aos máis cativos a existencia da nosa fauna autóctona, para que aprendan a coñecela, pero sobre todo a valorala.

lgilrod@cirp.gal