Alegato de condena del Rey Don Felipe ante la “indignante agresión a una nación soberana” en la presentación del Mobile

El Rey Don Felipe presidió la cena oficial del GSMA Mobile World Congress Barcelona 2022 que se celebra en el Recinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 28 de febrero al 3 de marzo, y en la mañana del lunes 28 inaugura la feria. En su discurso, el monarca se refería a la situación en Ucrania, país que sufre la “indignante agresión a una nación soberana e independiente, miembro de Naciones Unidas y particularmente un amigo de la UE y de España”.

A su vez, el presidente Sánchez no dudaba en tildar de “sátrapa” asu homólogo ruso, señalándole que “no va a salirse con la suya” tras invadir Ucrania, y dando fe de que las sanciones contra Rusia se mantendrán hasta que este país abandone “toda Ucrania”.

Su Majestad el Rey fue recibido a su llegada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Eugénia Gay; el presidente del Consejo de Administración de GSMA y presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; el director general GSM Association (GSMA), Mats Granryd; y el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Quienes no hicieron acto de presencia fueron el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau durante la citada recepción y el besamanos, como ya ha pasado en otras ocasiones.

Tras los saludos iniciales se produjeron las intervenciones de la alcaldesa de Barcelona, el director general GSMA, el presidente de la Generalitat de Cataluña, el presidente del Gobierno y a continuación Su Majestad el Rey dirigió unas palabras en castellano, catalán e inglés, en las que quiso destacar que “Spain’s ecosystem of technological entrepreneurship is truly experiencing a boom, as shown by the rapid and solid increase in the number of tech start-ups, scale-ups and companies with very high valuations, known as “unicorns” y añadió que “In a very short time, Spain has clearly become a destination of choice for start-ups from all over the world. The abundant availability of talent is what attracts them most for their innovative projects. Initiatives of all kinds have thrived and find support from a growing network of accelerators and incubators, research centers, initiatives based on public-private collaboration, and companies involved in a wide array of open and collaborative projects that lean heavily on innovation”. Al finalizar las intervenciones dio comienzo la cena.

El “GSMA Mobile World Congress” es un pilar fundamental del Mobile World Capital Barcelona, el encuentro mundial de referencia que reúne en Barcelona a las principales empresas y profesionales del sector de telecomunicaciones móviles. Mobile World Capital Barcelona (MWCB) es una iniciativa destinada a convertir Barcelona en un referente de la transformación “mobile”. Su objetivo es generar las condiciones óptimas para que empresas y agentes de ámbitos distintos puedan llevar a cabo esa transformación, y que todo ello se traduzca en un impacto en el territorio. MWCB es un instrumento que actúa como motor para el desarrollo y la internacionalización del conjunto del tejido empresarial del sector.

La Fundación Mobile World Capital Barcelona, constituida el 13 de marzo de 2012 y responsable de gestionar la capitalidad, está gobernada por un patronato formado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, Fira de Barcelona y GSMA.

Con el lema de “Conectividad desatada”, los principales temas que tratará el MWC 2022 son la tecnología financiera, la inteligencia artificial, la tecnología en la nube, el 5G, el Internet of Things (IoT), los problemas climáticos y la ciberseguridad. Además, la GSMA ha expuesto que presentará una nueva área llamada “Industry City” dedicada a la demostración sobre cómo industrias como la tecnología financiera o la movilidad inteligente están liderando la tecnología conectada, entre otros aspectos. Por otro lado, volverán el “Ministerial Programme”, el “Diversity 4Tech” y el “4 Years From Now” (4YFN), que contará con más de 500 empresas emergentes y expositores internacionales. En total, habrá más de 1.000 oradores, la mayoría presenciales.

El MWC 2022 mantendrá un formato híbrido que combinará los tradicionales actos presenciales en los ‘stands’ del recinto Gran Vía con la participación virtual a través de eventos como emisiones de las marcas y conferencias del sector.

GSMA, la patronal de la industria móvil, organizadora del Mobile World Congress (MWC), prevé que entre 40.000 y 60.000 asistentes participen en la edición de 2022, más del doble que el año pasado, y que la feria genere un impacto de 240 millones de euros.