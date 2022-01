Alertan los expertos por el avance del cáncer de pulmón en mujeres

La mortalidad por cáncer de pulmón sigue avanzando en España espoleada por un mayor impacto entre el sexo femenino, según advirtió ayer el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) que pidió más recursos en prevención e investigación.

Con motivo del día mundial contra el cáncer, que se celebra el 4 de febrero, este grupo de expertos recordó que la mortalidad por cáncer de pulmón (22.000 españoles perdieron la vida por esta causa en 2020) descendió ligeramente en hombres pero se incrementó un 4,4 % en mujeres respecto a 2019, aunque la mortalidad absoluta entre el sexo femenino aumentó un 134 % desde 2003.

El total de personas que fallecieron por esta enfermedad en 2020 equivalen a la suma de fallecimientos de cáncer de mama, próstata y cáncer de colon, tal y como aseguró el jefe de oncología del Hospital Puerta de Hierro y presidente del GECP, Mariano Provencio.

Según el GECP, el acceso de los pacientes a la innovación es clave para seguir avanzando en supervivencia. Desde la entidad se solicitud a la Administración que el Sistema Nacional de Salud garantice

el acceso universal de los

pacientes a terapias innovadoras independientemen-

te de su lugar de residencia.

“Sabemos que tratar a un paciente en función de las alteraciones genéticas de su tumor mejora sus expectativas de vida. No puede ser que haya pacientes que no estén accediendo a estos biomarcadores porque su hospital no lo ofrece, no es ético mantener a pacientes sin ese tratamiento”, señaló el presidente del GECP y oncólogo del hospital Puerta de Hierro, Mariano Provencio, informa Efe.

Para el acceso a esta terapia personalizada, desde el GECP lanzaron el proyecto Atlas, una plataforma de análisis masivo de biomarcadores que prevé llegar a 1.000 pacientes.

Provencio también reclamó más recursos para la investigación de esta enfermedad. “En la actualidad, los pacientes están accediendo a fármacos innovadores o alternativas terapéuticas gracia a la labor de grupos cooperativos como el GECP. Es un tumor infrafinanciado públicamente en relación con su impacto”.

El presidente del GECP recordó que el cáncer de pulmón es “otra pandemia” que cada año se cobra la vida de miles de españoles y apeló a mejorar la prevención primaria, con un mayor control del tabaco y una legislación más restrictiva que la actual.

“Pese a todos los esfuerzos en investigación seguimos enfrentándonos a un problema sanitario de gran calado”, aseguró Provencio.