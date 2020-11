Álex de la Iglesia: “No nos hemos dado cuenta de que la religión es sólo magia”

CREENCIA. Álex de la Iglesia estrena este domingo 30 monedas, una serie de terror fantástico que va un poco más allá en su carrera, tanto en lo visual como en la dirección de actores.

En una entrevista virtual con Efe, afirmó que “me considero católico, he estudiado Teología, y como dice uno de los personajes de la serie, ‘creer es querer creer’ y yo creo que todos hemos querido creer y vivir la religión como parte de nosotros porque ofrece una vida plena”. En ese sentido, añade: “En España, y también en Italia, hemos vivido la religión tan de cerca que no la podemos ver separada de uno mismo”. “Y nunca nos hemos dado cuenta de que la religión pertenece al pensamiento mágico las cosas son verdad o mentira, bien o mal. Nuestros sacerdotes no dejan de dirigir un ritual mágico”, opinó. EFE