Alfonso Becerra gaña o gran premio do Festival do Teatro Galego 2020

Santiago. O Festival do Teatro Galego Celso Parada (Fetega) acaba de facer público o Premio de Honra Dorotea Bárcena 2020, outorgado a Afonso Becerra pola súa labor académica e de activismo teatral ao longo de vinte cinco anos dunha carreira cunha ampla e brillante traxectoria no sector das artes escénicas, na que chega co seu sentido pausado e reflexivo de observador dunha realidade que descubre vasta e ampla para todos os que o escoitamos. Recibirá o premio o sábado 26 de setembro, durante a gala do festival no Auditorio municipal de O Carballiño (Ourense), e previamente, ás 18 h. impartirá na Casa da cultura a charla De traxedias, dramas, comedias e públicos.

Nesta edición de 2020, foron finalistas aos premios actrices e actores, colectivos einstitucións relacionadas coa escena, amosando unha vez máis a versatilidade de avaliación que brindamos ao espectro das artes escénicas..Afonso Becerra, tamén coñecido como Afonso Becerra de Becerreá (Becerreá, 1973), é Doutor en Artes Escénicas pola Universitat Autònoma de Barcelona, e titulado Superior en Arte Dramática na Escola Superior d’Art Dramàtic do Institut del Teatre de Barcelona, na especialidade de Dirección Escénica e Dramaturxia, entre outras distincións culturais. ECG