Biografía. "Novedades Carminha no militan en nada por militancia. Para Novedades Carminha el MDMA no es un sustitutivo del cariño. Novedades Carminha saben hacerse jóvenes con la edad. Novedades Carminha no son unos borrachos. Novedades Carminha no dan la chapa con los libros que leen. Novedades Carminha no trabajan la bisutería. Donde hay peligro hay alegría. Donde hay riesgo hay alegría. Elegancia es ir hecho un pincel pero no mostrar la marca de tu ropa. Estilo eres tú sin querer ser otro. Novedades Carminha detesta a la gente que liga haciendo trucos de magia. Novedades Carminha detesta a la gente que está triste sin motivos. A Novedades Carminha les gusta el motocross. Las etiquetas son para los supermercados. Novedades Carminha es el baile. Novedades Carminha es sexy".

Texto extraído de: www.premiosmin.com