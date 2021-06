Almidón resistente a la digestión

Hasta hace cuatro días, todo quisqui pensaba que el almidón que nos papeábamos era completamente digerido y aprovechado. Los nutricionistas de los 80 y 90 nos advertían que, claro, alimentos tales como el arroz o las patatas aportaban tantas féculas plenamente aprovechables también había que controlarse un poquito en su ingesta, para que las calorías dietéticas no se disparasen más de la cuenta.

Sólo en los últimos años hemos constatado que una parte de los almidones alimentarios (alrededor del 10 % del ingerido) escapa a la digestión y acaba recalando en el intestino grueso, donde actúa a modo de fibra alimentaria al servir de sustrato para las bacterias benéficas que allí cohabitan: la llamada microbiota, tan en boga actualmente. Así, cada día entre 5 y 10 gramitos de almidón (pasta, patatas, arroz, pan) resiste incólume el tracto gastrointestinal y acaba catalogado como fibra fermentable allá, en el colon (parte distal del intestino grueso)... fibra que sirve de estupendísimo forraje para nuestras queridas amiguitas microbianas.

Químicamente, el almidón consta de una combinatoria de dos hidratos, pero en distintas proporciones: la amilosa, constituida por una laaarga cadena de moléculas de glucosa unidas de forma lineal (en fila india, vamos) y con la particularidad de tener naturaleza soluble; y la amilopectina, una molécula más grande y ramificada lo que la convierte en insoluble, siendo el principal componente del almidón... a veces de una forma casi exclusiva (como le ocurre al almidón de maíz que puede contener hasta el 99 % de amilopectina; es el llamado “almidón ceroso”).

El almidón pertenece a los llamados carbohidratos de reserva o “acelulares”, pues dichos hidratos no forman parte estructural de la gruesa pared de la célula vegetal (compuesta de celulosa), sino que se acumulan “en forma de saquitos o gránulos” en el citoplasma, a modo de reserva energética, dispersa por doquier a modo de “fardos” (véase foto).

A día de hoy, los paleolíticos arguyen que los “hidratos buenos” son los celulares, es decir los que forman parte de las paredes vegetales como es el caso de la celulosa-hemicelulosa, porque dichos glúcidos apenas tienen calorías pero sí mucha fibra alimentaria y vitaminas; mientras que señalan a los “hidratos malos” o “carbohidratos glucémicos”, que son los hidratos “modernos” de la llamada dieta blanda que sí aportan calorías disparando el azúcar en la sangre (de ahí la palabra “glucémicos”) siendo el más conocido de todos ellos el almidón... ¡ja! ¡Por eso las patatas arrastran tan mala fama! Pero ojo-ojito que la cosa no es tan simple y nos podemos estar equivocando furibundamente, como les explico yo a mis estupefactos alumnos.

En efecto: los seguidores de la dieta paleo nos dicen que, claro, como en la prehistoria no usábamos utillaje de cocina alguno, ni disponíamos de los útiles necesarios para tales menesteres (no existían ni la cerámica, ni los hornos alfareros, menos aún los molinos de piedra) por todo ello no podíamos disponer de las preciadas harinas, mucho menos de pan de Carral. Y en cuanto a las legumbres, lo único que podíamos hacer con ellas era jugar a las canicas, pues como todo el mundo sabe las legumbres en crudo son tóxicas de necesidad debido a sus lectinas, inhibidores de la proteasa y antinutrientes que poseen, eso sin contar con que están más duras que una piedra –CREEK-. Lo mismo se puede decir del almidón “potencial” del patatamen, puesto que dicha fécula sólo es plenamente asequible para nuestras enzimas una vez se ha sometido al calor del cocinado, cosa que la degrada, gelatinizándola.

Lo ideal para el mantenimiento del equilibrio nutricional sería que en el colon se fermentara, cada día, alrededor de 50 gramos de materia orgánica pero, mecachis, la mayoría de la vasca apenas llega a 25 gramos de fibra, ¡por lo que les quedan pendientes otros 25 gramos por fermentar! Piénsese que nuestro colon precisa, para estar sano y desinflamado, de unas grasas especiales “enanitas” (los famosos ácidos grasos de cadena corta) producidas por las bacterias intestinales pero sólo si antes se han aportado las fibras fermentables adecuadamente, tanto en cantidad como en calidad. De ahí la inflamación crónica que sufre nuestro intestino occidental, con cólicos, hinchazón y pedos atómicos, antesala de muchas enfermedades degenerativas.

De ahí que tooodo aquel almidón que escape a la digestión sea un bendición para nuestra mucosa digestiva, al poder fermentar en el intestino grueso actuando a modo de prebiótico (forraje para las bacterias buenas). He aquí donde entra en juego nuestro protagonista de hoy, el almidón resistente, junto con otras fibras fermentables como la inulina de las cebollas o los tomates, o los fructo-oligosacáridos del plátano o la alcachofa. Pero vayamos al grano (y nunca mejor dicho):

Básicamente, existen 3 tipos básicos de almidón resistente:

AR1. Almidón resistente en su forma natural granular: fécula de patata cruda, harina de banana verde (muy buena para las úlceras), fécula resistente en granos de cereales enteros, leguminosas y semillas. Es decir, todo aquel almidón que venga de serie en los alimentos y que no se pueda digerir.

AR2. Almidón retrogradado. Ojo que este es ideal para experimentar con él. Almidón resistente formado cuando los alimentos feculosos son cocinados y enfriados, tales como panes, arroz, patatas o zanahorias cocidas y enfriadas, maíz dulce en bote, ¡e incluso espagueti! ¡Por eso mismo la ensalada de pasta que nos papeamos fría en la playita aporta más fibra que unos espaguetis recién hechos a la carbonara! ¡Y el pan reseso recalentado en la tostadora, también!

AR3. Almidones resistentes no presentes en la naturaleza, sino modificados químicamente, estilo jarabe de oligofructosa. No hablaremos de ellos por su menor interés ¡y porque los ultraprocesados ya nos salen por las orejas!

Recordemos todos, queridos amigos, que el escaso consumo de fibra alimentaria tiene efectos potencialmente negativos sobre la salud, favoreciendo el desarrollo de diversas patologías fundamentalmente digestivas –úlcera, estreñimiento, hemorroides, diverticulosis-diverticulitis, colon irritable, barro biliar- pero también metabólicas –obesidad, diabetes, arteriosclerosis, piedras, cáncer-. Por todo ello se recomienda que la fibra provenga de los diversos grupos de alimentos de origen natural -frutas, verduras, frutos secos, cereales integrales (éstos últimos con moderación, no con fruición)- y que dicha ingesta se acompañe de un aporte de líquidos adecuado (preferentemente entre comidas o haciendo ejercicio) en torno a los 2/litros/día, para ablandar toda esa mezcolanza fibrosa. Punto y aparte.

Y ahora que somos todos unos expertos en almidones resistentes, deberíamos tomar gran ventaja a tal respecto: dejemos hecho para el día siguiente el arroz, la pasta, la patata, los guisantes, la cebolla hervida o salteada y las zanahorias hechas al vapor, ¡¡¡porque doblaremos el aporte de fibra fermentable!!! Cuando los cristales de almidón natural se gelatinizan por acción del cocinado pero se vuelven a enfriar, gran parte de ellos recristalizan pero se tornan indigestibles... ¡aunque los vuelvas a calentar! Es la llamada retrogradación. Hete aquí que la ensaladilla rusa fría de la nevera aporte el doble o el triple de fibra fermentable que su contraparte recién hecha. ¡Ja! Y el arroz que reservamos para el día siguiente y lo volvemos a calentar en la sartén (no el micro, ojo), ¡también es puro sustrato para nuestras amiguitas las bacterias! Desinflamación estupendísima para nuestro maltrecho tubo digestivo, chavales.