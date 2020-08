Alumnos de IV Ciclo piden á USC que apoie continuar coa homenaxe a Calero

LETRAS. Un grupo de alumnos do IV Ciclo da USC solicitaron á devandita universidade que apoie a iniciativa de continuar coa homenaxe a Ricardo Carvalho Calero en 2021.

Segundo os 39 alumnos asinantes do manifesto, esta iniciativa débese levar a cabo xa que “cremos que é de xustiza que se homenaxee a Ricardo Carvalho Calero no Día das Letras Galegas 2021 porque non se puido facer en este ano 2020, porque se lle veu negando durante moitos anos este merecido homenane, porque foi un gran traballadot pola Lingua Galega e non podemos deixar pasar esta ocasión para pagarlle minimamente a débeda que temos con el”.

Este colectivo entregou a súa solicitude no rexistro da USC e espera que esta institución e outas máis se sumen a esta iniciativa que xa apoian outros organismos e diferentes persoeiros. ECG