Álvarez-Ossorio dirixirá unha gala dos María Casares que se aproximará á figura da actriz

Santiago. O ciclo de conferencias María Casares. Do exilio ao escenario, organizado pola Xunta co gallo do centenario da actriz continúa en maio coas intervencións do director de teatro e de ópera Jorge Lavelli e do actor e director Josep María Flotats. Ambos mantiveron unha estreita relación con María Casares, tanto no eido profesional como persoal, da que darán testemuño en primeira persoa.

O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, presentará as intervencións o vindeiro mércores 11 no Museo de Belas Artes a partir das 19.30 horas, con entrada de balde.

Natural de Bos Aires, Jorge Lavelli chegou a París en 1960 e destacou axiña pola posta en escena de espectáculos experimentais e de investigación. En 1964 dirixiu por primeira vez a Casares en Divinas palabras de Valle-Inclán en Bos Aires e converteuse no director fetiche da actriz.

Consolidado como un dos máis importantes directores teatrais de Francia, tamén deixou pegada noutros países europeos e latinoamericanos.

Pola súa banda, Josep María Flotats ofrecerá o relatorio María Casares: vontade e forza. Formado na Escola Superior de Arte Dramática de Estrasburgo, residiu en París onde desenvolveu un intenso labor teatral e ingresou na Comédie Française, da que é societaire desde 1982. T

ras o seu regreso a Barcelona fundou a Companyia Flotats e o Teatre Nacional de Cataluña, do que foi o primeiro director. redacción