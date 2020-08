Amaro Ferreiro, en Cans cun concerto moi cinéfilo

EN SETEMBRO O artista vigués Amaro Ferreiro súmase aos músicos que o Festival de Cans programará este ano no novo Espazo Estrella Galicia da Leira do Río.

A súa actuación terá lugar ás 20.00 horas do venres 4 de setembro.

Fará un concerto especial para esta edición do Festival de Cans, prevista do 2 ao 5 de setembro, no que mesturará moitas das súas cancións vencelladas coa súa memoria cinéfila con temas do seu novo disco, tamén con resonancias de cine: Personajes secundarios.

Ese mesmo día, tras o concerto, terá lugar a chamada Noite das homenaxes, onde se entregará o premio Pedigree á directora Manane Rodríguez e os Chimpíns de Prata do certame, ademáis da presentación dos xurados do festival e a estrea do documental Cans 16, dirixido por Isaura Docampo.

Só 300 espectadores poderán asistir a esta actuación especial de Amaro Ferreiro e á Noite das homenaxes, e para acceder a este espazo será preciso adquirir unha entrada a un prezo de 7 euros, que xa poden adquirirse na tenda en liña do Festival de Cans: www. tenda.festivaldecans.gal.

Todas as persoas asistentes terán adxudicada unha cadeira, coas correspondentes medidas de distanciamento entre espectadores, e como acontecerá durante todos os días do encontro a hora de peche das actividades está prevista para as 23.30 horas da noite.

O cartaz musical completarase coa viguesa Babykatze, que vencella imaxe e música creando un personaxe etéreo e sorprendente cunha mensaxe de carácter universal. Proporá unha viaxe a un mundo onírico tecido con capas electrónicas e samples onde se mesturan ritmos contundentes cunha voz máxica.

Chega na Noite Lasal, a do xoves 3 de setembro, na que terá lugar o concurso de videoclips.

Tanto a súa actuación como o concurso de videoclips terán lugar no auditorio exterior da biblioteca municipal. O aforo estará limitado a cen persoas que ocuparán un asento e deberán facer unha inscripción previa uns días antes, a través da web do certame. redacción