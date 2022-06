Ambiciosa mostra inmersiva e interactiva en Afundación

EXPOSICIÓN Afundación, a Obra Social de Abanca, en colaboración con ILUX Visual Technologies, presenta AI: More than human, un ambicioso proxecto expositivo inmersivo e interactivo sobre intelixencia artificial creado polo Barbican Centre de Londes e coproducido polo Forum Groningen de Países Baixos. Cunha impoñente montaxe que ocupará todo o edificio da Sede Afundación da Coruña, a exposición AI: More than human conforma un estudo sen precedentes ata agora dos avances tanto creativos coma científicos da intelixencia artificial, así como da evolución da relación entre os seres humanos e a tecnoloxía.

O proxecto presentarase aos medios de comunicación este martes, ás 10.30 horas, na Sede Afundación da Coruña, nun almorzo informativo que contará coa presenza da comisaria da mostra, Alba Meijide, e o presidente de Afundación, Miguel Ángel Escotet.

Mediante instalacións artísticas inmersivas, esta iniciativa expositiva ofrece aos visitantes a oportunidade de interactuar coas pezas nela incluídas, firmadas por institucións como o MIT, Sony Computer Science Laboratories ou Google Research, e artistas tecnolóxicos como Yoichi Ochiai ou Kode9, para, deste xeito, poder experimentar as posibilidades da intelixencia artificial de primeira man. redacción