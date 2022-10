Ana porá hoxe todo en xogo no programa ‘48 Horas para o si’

Ana e Miguel, os protagonistas desta semana de 48 horas para o si, son unha parella moi singular, posto que el é sancristán da parroquia de Randufe, en Tui, pero son uns fanáticos das orquestras e da festa. Ela quere prepararlle unha pedida de man por sorpresa, mentres que el pensa que vai a un programa distinto para falar da súa profesión.

Nesta misión, Ana non estará soa, xa que terá como cómplice a Sara, a nai da Miguel, a persoa que mellor coñece o noivo, que terá que axudala a xestionar os mellores preparativos para a voda.

Aínda que non sexa unha tarefa sinxela, as dúas culpables de hoxe poñerán todo en xogo para conseguir o si de Miguel. ¿Cal será a resposta do sancristán? ¿Haberá hoxe outro non no programa presentado por Iolanda Muíños?.

A REVISTA. O programa A Revista achegarase hoxe á última coprodución do Centro Dramático Galego, Recortes, caneos e outras formas de driblar, que se pode ver ata o 23 de outubro en Santiago e que logo xirará por Galicia. Para isto contará coa presenza no estudio do seu director, Tito Asorey, e dos actores Xosé Antonio Touriñán e Isabel Garrido, que falarán dunha montaxe que amosa todo o contexto que rodea o fútbol, aquilo do que non se acostuma a falar nunca. En definitiva, trátase dun achegamento á faciana oculta do deporte rei.

Outro tema que abordará o espazo da TVG son as enfermidades reumatolóxicas, cuxos síntomas adoitan incrementarse coa chegada do frío de da humidade. Deste tema falarán a presidenta da Liga Reumatolóxica Galega, Ana Vázquez, e o reumatólogo do CHUVI Rafael Melero.

Por outro lado, a presentadora do programa, Loly Gómez, falará da difícil etapa da adolescencia co psicólogo Antonio Ríos, experto en orientación e psicoterapia de parella e con adolescentes. Os seus consellos para lidar con este momento inevitable na vida dos fillos son: as normas claras, moito amor e bastante humor.

DOCUMENTAL ‘OS BOTIFORAS’. A estrea documental deste martes na G2 é Os Botiforas, que, mediante a recreación de situacións cotiás de tempos pretéritos no rural de Galicia, revive aspectos como o ciclo anual de traballos agrícolas ou outro tipo de traballos e o momento lúdico posterior a eles. Eran estes momentos de troula os chamados botiforas.

O atado das viñas, a sementa do millo, a sega ou a muiñada eran argumentos para que ao remate houbese motivos de celebración e un merecido lecer. Todo isto é perfectamente documentado e relatado por Xavier Blanco, erudi-

to da música de raíz e estudoso da tradición do país. Xavier está presente neste documental, un traballo musical e antropolóxico que emprega

unha narrativa que traspasa o espazo e o tempo.

ZIGZAG. A presentadora do Zigzag, Pilar G. Rego, conversará hoxe co escritor vigués Antonio García Teijeiro, que falará do seu poemario Se falases de min, en que incorpora dous libros poéticos, diferentes entre si pero homoxéneos en canto ao suxestivo tratamento poético que lles outorga: Cando caen as follas e Palabras envoltas en cancións.

Por outro lado, o espazo da G2 achegarase a pazo Torrado de Cambados, onde o escultor Enrique Conde expón as súas construcións en madeira. O artista conecta con moitos aspectos do desenvolvemento da arte internacional das últimas décadas, pero sen ningunha concesión á moda, o que explica o radical rigor e a carga reflexiva que teñen todas as súas pezas.