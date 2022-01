Ana Romaní, gañadora do Premio de Honra Dolores Ben, de Agapi

Santiago. A Agapi (Asociación Galega de Produtoras Independentes) acordou crear o Premio de Honra Dolores Ben para manter viva a súa memoria e recoñecer ás persoas e institucións que encarnan os valores de loita e defensa do ben común que ela mesma representaba. Dolores Ben foi presidenta da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi) dos anos 2007 a 2019, dando exemplo de traballo e integridade. Muller rexa, loitadora e imprescindíbel no panorama cultural galego e estatal, contribuíu coa sua dedicación e esforzo a construír un horizonte sólido de futuro audiovisual. E por iso mesmo, AGapi quere distinguir nesta primeira edición a labor e persoa da poeta e xornalista cultural Ana Romaní, que traballa na emisora pública Radio Galega.

Ana Romaní é unha recoñecida profesional do eido da cultura, ligada desde nova ao mundo asociativo, participou na creación da Asociación Cultural Catavento de Noia (1983) e da revista artesanal Carabela de Xiada (Noia, 1983). Traballou como actriz de dobraxe dos anos 1985 a 1989. No 1989 incopórase á traballar na Radio Galega, na que segue na actualidade, onde dirixe o programa Diario Cultural entre os anos 1990 e 2018, ano no que é distinguida co Premio Nacional de Xornalismo Cultural que outorga o Ministerio de Cultura. Alén da súa faceta profesional, Romaní é unha activista a prol dos medios públicos, da liberdade informativa e da defensa da cultura.

Ten publicada unha extensa obra como poetisa e ensaista e leva colaborado en numerosos proxectos artísticos con músicos como Uxía Senlle ou Rodrigo Romaní. É académica numeraria da Real Academia Galega (RAG) desde 2019 e ao longo da súa carreira leva recibido numerosos premios e recoñecementos aos que agora se sumará o I Premio de Honra Dolores Ben.



entrega da distinción en febreiro A entrega deste galardón da Asociación Galega de Produtoras Independentesterá lugar o vindeiro día 2 de febreiro, ás 19.30 horas en Cinemar Films, estudo cinematográfico de son fundado por Dolores Ben no ano 2006, emprazado no polígono de Novo Milladoiro moi preto de Santiago de Compostela, onde estarán varios convidados nesa cita. redacción