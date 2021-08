Andar a la greña

Desocupado lector: me dirijo a ti, con aquella fórmula apelativa que hoy es una verdadera antigualla, pero que fue de uso en los siglos áureos -XVI y XVII- en lo que a artes y letras se refiere; estas, representadas por los cuatro grandes: Cervantes, Góngora, Lope de Vega y Quevedo. Calderón también fue grande, pero no anduvo a la greña, que sepamos, con ningún ilustre colega.

La actual situación política de gresca constante (gobierno, oposición, autonomías) me ha recordado las trifulcas habidas en pasados siglos, en el brillantísimo período literario protagonizado por quienes hoy siguen siendo nuestros clásicos. ¿Y mañana? Pues no lo sé, dependerá del grotesco figurón de turno, o de la ocurrencia de cualquier osado analfabeto, diputado, concejal, o director general. Hasta lo más disparatado es posible. Tal vez descubramos a algún fascista “avant la lettre” ;si los hubo en Gibraltar...

El problema, para los escritores de aquellos tiempos, era doble. Primero, las envidias mutuas entre ellos, con su cortejo de improperios , insultos y difamaciones. Segundo, la penuria económica que los convertía en criados del estamento nobiliario o de la realeza, a los que dedicaban sus obras, precedidas por hiperbólicos elogios y agasajos laudatorios sin límite a los encumbrados mecenas, con frecuencia “más duros que el mármol” a sus peticiones o solicitudes de amparo económico, concretadas en maravedíes, señoríos u otras prebendas. Bien conocido es que el Duque de Béjar, en 1605, desoyó lo solicitado por Cervantes en la primera parte de su Quijote; por ello, la segunda (1615) se la dedicó al conde de Lemos, que lo socorrió magnánimo. Casas de alto rango y poder como las de Lerma, Osuna, Medinaceli, Olivares, Sessa o Medina Sidonia ejercieron esta función de mecenazgo cultural del que también Lope de Vega se benefició con frecuencia. Otros no tuvieron la misma suerte.

Pero fueron las rivalidades personales o literarias las más constantes fuentes de conflictos. Así, un discípulo de Lope escribió, con la firma de Fernández de Avellaneda, un Quijote apócrifo para amargarle el éxito del suyo a Cervantes. A Lope (hombre y dramaturgo de grandísimo éxito, cosa que entre nosotros nunca se perdona) no le faltaron puyas de Góngora, que le llamaba “Lopillo” y le aconsejaba rebajar sus pretensiones nobiliarias en su escudo familiar repleto de torres, pues ,le decía ,“no tienes viento para tantas torres”, advirtiéndole de su vanidad y audacia: “potro es gallardo/ pero va sin freno”.

Peor fue el “tiroteo” literario Quevedo -Góngora. Los insultos y ultrajes del primero no perdonaron ni la condición de capellán del segundo, pues, “llevaba (Góngora ) la sotana/ más por sota que por clerecía” y “había vendido/ el alma y el cuerpo por dinero”. Lo que sí tuvo que vender fue su casa, que Quevedo se apresuró a comprar para luego describirla como un antro asqueroso, lleno de mugre y hedor. No contento con aquello amenazó a don Luis y lo acusó de ascendencia judaizante y, por ello, de tener que “untar mis versos con tocino, porque no me los muerdas, Gongorilla”.

Góngora no se conformaba con burlarse de la sencillez expresiva de Lope, “ con razón Vega, por lo llano “, pues con sus versos y con su teatro iba más allá, teniéndolos por “ buñuelos que, fuera del teatro, se enfrían y hay que pasarlos por la sartén “. En fin, con el sacerdote y notario de la Inquisición, el doctor Juan Pérez de Montalbán, se ensañó Quevedo, cómo no: “El doctor tú te lo pones/ el Montalbán no lo tienes/ con que quitándote el don/ vienes a quedar Juan Pérez”. Ya ven que no estaba el horno para bollos.