Andrés do Barro, eido dun especial na TVG

O Inimitables deste venres na TVG é un programa moi especial, que celebra o aniversario da publicación do disco Me llamo Andrés Lapique do Barro e, á vez, do músico.

Neste disco, 3 cancións en galego chegaron por primeira vez ao número 1 nas listas de éxitos españolas: O tren, Corpiño xeitoso e San Antón. Ninguén logrou o que logrou Andrés Dobarro. O feito de que varias cancións en galego chegaran a número un nas listas tivo un grande impacto na normalización do idioma galego, nesa sociedade española de principios dos 70, que sempre mirara o noso idioma con desconfianza e superioridade. De feito, a música en lingua galega atopou en Andrés o seu primeiro e único éxito de masas.

Outra canción deste disco ‘Teño saudade’ dará nome a moitas das homenaxes a Andrés, porque é unha canción impregnada dese sentimento poético e morriña que vive en moitas das súas cancións.

Fixo recemente 30 anos do falecemento de Andrés do Barro e Inimitables quere homenaxealo na TVG entrevistando persoas que o quixeron como músico, como amigo ou como pai, e tamén convidando músicos galegos de agora a que expresen a súa admiración interpretando as súas cancións.

Con este cometido, o programa de hoxe contará coas actuacións de Eladio y los seres queridos, Faltriqueira, Vizcaíno, Marcos Mella e Débora, Os Peregrinos e Roger de Flor. E todos cun sentimento único: Andrés, temos saudade de ti!

Por outra banda, tamén na grella da canle publica galega, hoxe que celébrase a sesión constitutiva da XI lexislatura do Parlamento galego, ás 11.00 horas. A TVG conectará co hemiciclo dentro do espazo matinal A revista para emitir a constitución da Mesa da Idade e a constitución da Mesa do Parlamento. E desde alí, na rúa do Hórreo de Compostela, o xornalista especializado en información parlamentaria Xesús Fontenla explicará todo o que aconteza durante o acto.

E Radio Galega ofrecerá tamén unha programación especial este venres. A xornalista Cristina García presentará tamén unha edición especial do Galicia por diante.