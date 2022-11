Antía Muíño, la cantautora santiaguesa que triunfa con la ‘nova canción galega’

Con un sonido esencialmente acústico, la cantautora compostelana Antía Muíño transita por géneros como el jazz, la canción de autor o la música tradicional gallega. Así lo demuestra en su primer álbum Carta aberta, toda una declaración de intenciones para una artista que trata de buscar “su propia voz”. “Disfruto muchísimo de la música tradicional gallega, pero también del jazz o del pop. Trato de unir todo eso para sacar una voz propia, que al final es lo difícil, hacer que tu voz sea reconocible”, afirma Muíño (Santiago, 1992).

Sus primeros pasos comenzaron de la mano del folclore tradicional. Siendo muy pequeñita, entró a formar parte de un grupo de pandereteiras y cantareiras y fue allí donde por primera vez cantó en público y compartió su música con los demás. Muíño asegura que en su casa “siempre se ha escuchado música de todo tipo” y que en ese sentido ha estado “muy estimulada”. Quizá por eso decidió, con 12 años, formarse en el conservatorio, donde se decantó por la guitarra.

“Empecé con la guitarra clásica y seguí estudiándola hasta hacer el grado superior en Musikene, en San Sebastián, aunque paralelamente estuve haciendo mis cositas”, cuenta. Acompañada de ese instrumento y con su cálida voz, Antía Muíño lleva años componiendo su propia música. De género “cercana” y gallega de raíz. Muy próxima a la poesía, a la lírica tradicional, al jazz libre y a la sensualidad de la bossa nova.

Sin complejos, a pesar de que las comparaciones dan vértigo –equiparan su voz con la de artistas como Silvia Pérez Cruz o Rita Payés–, la artista compostelana va de cara y publica un álbum cuyo título apela directamente al público y que hace referencia a su primer sencillo, homónimo, que lanzó en 2020 a través del sello Raso.

Carta aberta (Raso Estudio) se convirtió en un pequeño fenómeno y se coló en las listas de reproducción más importantes de la música de autor. Actualmente el tema ha sido reproducido por casi un millón de personas en Spotify. “La buena acogida ha sido una de las cosas que me ha motivado y me ha dado ánimo y fuerza para confiar en el proyecto. No es que no confiara antes, pero recibir el feedback del público es muy gratificante”, asegura.

También fue un gran empujón el que le dio el músico Xabier Díaz: “Me vio en un vídeo que colgué en mi perfil de Instagram improvisando una copla gallega. Le gustó mucho, me fue a ver a un concierto y me invitó a colaborar en varios temas de su último disco”, explica.

Sentirse valorada y “acogida” por uno de los referentes de la música gallega tradicional fue para Muíño todo un privilegio, una experiencia por la que, dice, “estará eternamente agradecida”. “A ningún lado vas sola, siempre estás rodeado de una comunidad. Nos tienden a educar un poco en la competitividad, en la individualidad, pero creo que es más beneficioso crecer juntos” afirma la artista, que considera muy positivas las sinergias que se crean entre diferentes generaciones y el apoyo mutuo entre compañeros.

Sin embargo, a pesar de sus pequeños éxitos, el proceso de su primer álbum se ha forjado lento, “con calma”: “Para mí era importante estar contenta con el resultado y, sobre todo, seguir siendo fiel a mí misma”, destaca.

LA GIRA, EN FEBRERO. El resultado final son once temas que demuestran su versatilidad, y en los que la artista coge “lo que le interesa de cada género” y lo adapta a su manera de tocar y de cantar. “Quería que cuando alguien se ponga el disco en casa y lo escuche sienta que estoy ahí cerca. Que puedo estar ahí en la habitación al lado, cantando”, expresa.

Su música bebe de cantautores como Silvio Rodríguez, Víctor Jara o Ana Belén, las ya mencionadas Silvia Pérez Cruz o Rita Payés, de Jorge Drexler o de ritmos latinoamericanos, especialmente la música popular brasileña y artistas como Elis Regina o Vanessa Moreno. También del folclore tradicional gallego y de la poesía, que considera “una fuente total de inspiración”.

Muíño actuó el pasado viernes en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra a Muller en Carballo y ayer en Pontevedra, dentro de la programación del Festival Culturgal. Con su nuevo álbum, tiene previsto hacer una gira a partir de febrero, que le llevará a diferentes ciudades de Galicia, de Euskadi y, previsiblemente, a Barcelona y Madrid.