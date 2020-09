Antonio Banderas: “Yo creo en un porcentaje muy bajo en los premios”

Málaga. El actor malagueño Antonio Banderas señaló ayer que cree “muy poquito en los premios”, admitiendo que le “gusta cuando me nominan o dan, claro, a todo el mundo le gusta”.

“Pero -continuó- cuando analizo como las cosas pasan y de repente gente nominada, gente que no, quién se los lleva, quién no, las circunstancias que hay alrededor de eso... he de decir que creo en un porcentaje bastante bajo”.

Así lo manifestó Banderas en un encuentro con la prensa en la que desgranó la temporada prevista para el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga y tras ser cuestionado por una valoración de A Chorus Line, que es finalista en los Premios Max, que se entregan la próxima semana en Málaga.

Antonio Banderas dejó claro que valora esta nominación: “La primera cosa que hacemos y obtiene una nominación al mejor musical; estamos muy contentos”, dijo, aunque, agregó que “voy a ser muy sincero, y esto se extiende a muchas cosas en el mundo, creo muy poquito en los premios”.

“En cualquiera de los casos está muy bien, nos encanta estar nominados, por la compañía, por los chicos que les hace ilusión, y para ellos es bonito”. “A mi lo que me gustaba era cuando terminaba en el espectáculo todas las noches y se nos levantaba el teatro, ese es el premio que cualquier actor que hace teatro quiere tener, la respuesta directa del público”, apostilló.

Por otro lado, Antonio Banderas incidió en que “quiero trabajar menos, quiero trabajar mejor”, reiterando que el Teatro del Soho es “el proyecto de mi vida y le quiero dar mucho a este proyecto, me lo paso bien y no me cuesta ningún trabajo venir por las mañanas al teatro”, explicó. E.P.