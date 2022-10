Antonio Carmona y Kiko Veneno conciencian sobre el cáncer de próstata

Madrid. Los cantantes Antonio Carmona y Kiko Veneno se han unido en una canción para la campaña No lo dejes pasar, impulsada por Janssen, con el apoyo de la Asociación de Cáncer de Próstata (ANCAP) y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), con el objetivo de concienciar sobre el cáncer de próstata. Ambos artistas han colaborado en esta nueva versión del tema Para que tu no llores de Antonio Carmona (2006) para poner el foco en la necesidad de que los hombres acudan a su médico para revisar su próstata, especialmente a partir de los 50 años. Bajo el lema No lo dejes pasar, presente en la letra de la canción, quieren llamar la atención sobre la importancia de este examen periódico que puede ser muy importante para detectar a tiempo esta enfermedad.

“Estoy muy orgulloso de participar en esta campaña de concienciación junto a Kiko Veneno. Para mí la prevención es fundamental y, sobre todo, con el paso de los años. Si hay algo que no funciona bien y se puede coger a tiempo es un paso ganado a la enfermedad. He tenido amigos que han vivido esta situación, por ese motivo soy consciente de que la prevención es fundamental para coger a tiempo este tipo de enfermedades como es el cáncer de próstata”, ha dicho Carmona. e.p