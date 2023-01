Aplauso para ‘Medindo o xesto, trazando o tempo’

Medindo o xesto, trazando o tempo é o título da exposición que desde esta tarde pódese visitar no Centro Cultural Marcos Valcárcel e que reúne dúas series pictóricas do artista ferrolán Gonzalo Sellés e da santiaguesa Ana Pérez Ventura, que reside en París. A inauguración da exposición contou coa presenza do vicepresidente segundo da Deputación, César Fernández; a comisaria da mostra, Fátima Otero; o director do Marcos Valcárcel, Francisco González; e o pintor Gonzalo Sellés. A artista compostelá, na actualidade afincada en París, desculpou a súa ausencia.

César Fernández puxo énfase nunha mostra que, segundo dixo, “fainos pensar sobre conceptos ás máis das veces abstractos como son tempo e o xesto”. Unhas palabras ás que se sumou Francisco González para destacar a oportunidade de ver en Ourense “unha exposición que se vai enriquecendo con novas obras, logo de pasar por importantes galerías”. Fátima Otero destacou pola súa banda o “impecable dominio da técnica artística e un lirismo compositivo non exento de beleza”.

A exposición, que permanecerá aberta ata o día 12 de marzo, reúne un mostra de dúas series pictóricas -Fuzzy, de Gonzalo Sellés e Études de Ana Pérez- compostas por máis de trescentas obras pintadas ao longo de dez anos.

A comisaria resaltou na sua intervención que, referíndose a artista compostelá, que o seu traballo preciso, paciente e disciplinado busca a excelencia por eso se serve dun rotulador cheo de acrílico, idóneo para non levantar a man do lenzo e producir a liñas continua. Na superficie quedan os arremolinamentos do trazo, unha especie de barullo máis que capaz de incitar o efecto sonoro na composición.

A súa dinámica obra comezou con liñas brancas que nacían nun punto e se sucedían en xiros continuos ata o final do cadro. Tras tantos anos foi variando o xesto percorrendo o espazo pic´torico no sentido da escritura o rotando o soporte entre capas.

Hoxe suma novas pezas enriquecidas con transparencias e cores entre os que vibran lilas, verdes, amarelos e naranxas, e xogos cromáticos diferentes ó inicial monocromo azul para cargarse de pletóricas e voluptuosas formas.

Fátima Otero dedicou un extenso análese á obra de Gonzalo Sellés Lenard. Dixo que o sentido da serie Fuzzy é a repetición dun mesmo elemento vexetal, a acción de ir enlazando pétalos a base de ritmos para crear delicadas secuencias que cambian o albur do creador. O elemento vexetal se repite de manera obsesiva nun sinfín. O artista aúna a filosofía Zen coa estética naturista no seu acercamento ós fenómenos naturais.

Manexa poucas gamas pero exquisitamente mezcladas en aras de conseguir brancos e fabulosos grises. Pintura de extremos quentes e fríos, e medias tintas delatan un traballo que ten moito de artesanal y máis de meticuloso e preciso porque manexa poucas gamas pero exquisitamente mesturadas en aras de conseguir brancos e fabulosos grises.