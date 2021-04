Apoio da Deputación de Ourense ao novo filme de Zarauza, ‘Malencolía’

Santiago. O presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, recibiu no pazo provincial ao gran triunfador dos XIX Mestre Mateo, o director Alfonso Zarauza -quen conseguiu este ano nove dos doce galardóns aos que aspiraba coa película Ons-, xuntanza na que lle confirmou o apoio da institución provincial á que será a vindeira película do guionista e director galego, Malencolía, filme que se rodará na comarca do Carballiño.

Baltar trasladoulle a Zarauza os parabéns polo éxito logrado nos Mestre Mateo, “o que supón un gran aval de calidade para o seu próximo proxecto, no que Ourense será protagonista a través dos seus magníficos escenarios naturais, no marco da “decidida aposta da Deputación polo ámbito audiovisual”.

No encontro participaron o produtor Martín Calviño e o asesor de Cultura da Deputación, Aurelio Gómez Villar.

Producida por Maruxiña Films, fundada polos irmáns Alfonso e Rubén Zarauza e con numerosas distincións nacionais e internacionais, Malencolía está concibida como unha cinta de terror con temática tradicional galega, rodada integramente en galego e cun equipo técnico e artístico cen por cen do país. ecg