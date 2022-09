Apoio para investigar sobre o VIH e outras infeccións de transmisión sexual

SANIDADE. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, visitou onte en Vigo o Instituto de Investigacións Sanitaria Galicia Sur, na compaña de persoal investigador e dos representantes das entidades que traballan no desenvolvemento de proxectos e estudos sobre o VIH e outras infeccións de transmisión sexual, aos que a Xunta apoia con preto dun millón de euros. Durante o percorrido, no que tamén estivo acompañado polo xerente da área sanitaria de Vigo, Javier Puente; e pola directora do Instituto de Investigacións Galicia Sur, Eva Póveda; o responsable da carteira sanitaria lembrou que a Xunta de Galicia mantén o seu apoio ás entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos de saúde pública vencellados ao VIH e outras infeccións de transmisión sexual; así como ao persoal investigador que leva a cabo estudos científicos sobre estas enfermidades. ECG