Aposta do audiovisual de Galicia pola súa transformación dixital

Santiago. O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, reuniuse esta pasada semana con representantes do Clúster Audiovisual Galego, do que destacou a súa aposta por impulsar a transformación dixital do sector a través dun proxecto co que queren optar aos fondos europeos.

O organismo profesional presentou ao vicepresidente económico Spain Audiovisual Hub-Nodo Galicia, deseñado en colaboración cos clústeres de Navarra, Canarias, País Vasco e Cataluña e que, entre as iniciativas que inclúe no proxecto, propón a posta en marcha dun centro de computación audiovisual na nosa comunidade autónoma para poder desenvolver as potencialidades do sector.

No encontro, o vicepresidente subliñou que esta iniciativa aposta tanto pola transformación dixital como pola cohesión territorial, dous dos obxectivos que tamén están a buscar os proxectos da candidatura galega aos fondos europeos Next Generation cos que Galicia pretende impulsar a transición ecolóxica, xusta e dixital para así fortalecer o tecido empresarial galego, ademais de loitar contra o despoboamento do noso territorio.

Conde puxo en valor o labor do Clúster Audiovisual Galego que, integrado por un total de 39 compañías, representa na comunidade a un sector que dá emprego a un total de 4.500 persoas e que está colaborando a posicionar a marca Galicia, ao situarse entre as primeiras catro autonomías en xeración de contidos de toda España.

A Xunta tamén agarda que a Lei de reactivación económica, aprobada a pasada semana no Parlamento galego, contribúa a que esta industria poida seguir desenvolvendo novos proxectos en Galicia.

Neste sentido, o novo marco normativo, entre outras cuestións, permitirá axilizar os proxectos tractores que sexan elixidos para optar aos fondos europeos Next Generation, xa que serán considerados proxectos industriais estratéxicos para Galicia. ecg