Aposta pola mellora dos establecementos turísticos de Galicia

···O DOG publicou hai uns días as axudas para a mellora paisaxística e o embelecemento do Camiño de Santiago, ás que o Goberno galego destina 1,5 millóns de euros, un 20 % máis que no 2020. O obxectivo da orde, da que o ano pasado se beneficiaron máis dun cento de entidades locais e particulares, é seguir traballando na mellora da imaxe das rutas xacobeas, agora máis que nunca ante a celebración dun Ano Santo bianual.