Aposta pola promoción de produtos sostibles da man do Clúster de Turismo

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, deu a coñecer onte na Feira Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid o proxecto Río Miño, un destino navegable, que ten como finalidade desenvolver o potencial turístico da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal coa creación dunha ruta fluvial mellorando a navegabilidade do río Miño e a conectividade nesta zona, ao mesmo tempo que suma un novo reclamo para os turistas xunto co Camiño de Santiago.

Á presentación tamén acudiron a directora de Turismo de Galicia e os delegados territoriais da Xunta en Pontevedra e Vigo, Luis López e Marta Fernández Tapias, respectivamente.

O proxecto conta cun orzamento de 1,1 millóns de euros que se financiará con Fondos Feder no marco do Programa Operativo de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal (Poctep) e está promovido polos concellos galegos de Salvaterra do Miño e Tui cos portugueses de Monçao e Valença. Entre as iniciativas que se van poñer en marcha destacan as accións para mellorar a navegabilidade do río Miño ao longo de 16 quilómetros, entre a ponte internacional de Valença-Tui e a ponte internacional de Monçao-Salvaterra, así como a modernización dos embarcadoiros, a sinalización do río no canle navegable, a dotación dunha embarcación turística e de educación ambiental ou as actividades de promoción e consolidación da marca Visit Río Miño.

A intervención ofrece un plus ao atractivo turístico do Camiño Portugués, a segunda ruta máis transitada o ano pasado ao concentrar a cuarta parte dos peregrinos que selaron a Compostela, con máis de 40.000 certificacións.

Alfonso Rueda confía en que Galicia poida celebrar o Xacobeo 21-22 que merece neste Dobre Ano Santo e que sexa o gran ano do turismo para a comunidade porque ofrece unha proposta tranquila en espazos abertos e en contacto coa natureza que buscan os viaxeiros pospandemia. Nesta liña, indicou que o reforzo da mensaxe de Galicia como destino seguro e de calidade permitiu o ano pasado situar á comunidade no top da recuperación do turismo en toda España, case 25 puntos por riba da media nacional con 3,5 millóns de viaxeiros e 8 millóns de noites, sendo o único destino que en agosto superou as cifras turísticas de 2019.

Ademais, no Camiño superáronse tódalas expectativas con 180.000 Compostelas, 40.000 máis que as 140.000 coas que estaba previsto pechar o ano 2021.

Rueda lembrou que a A Xunta de Galicia vai apostar aínda máis cara a este 2022 pola promoción de produtos turísticos sostibles da man do Clúster de Turismo.

Por outra banda, o club de aloxamentos rurais Rusticae, con máis de 200 hoteis independentes adheridos entre España e Portugal, xa percibe a recuperación do sector neste ano que empeza tras conseguir “salvar” o exercicio 2021, a pesar dos peches por motivo da pandemia ao comezo do ano.

Así o puxo de manifesto a Efe a fundadora do club, Isabel Llorens, quen cifra entre un 20 e un 40 % o incremento de reservas que algúns aloxamentos teñen xa respecto a as mesmas datas de anos anteriores. Destacou que, debido ás circunstancias sanitarias, o sector aprendeu a traballar coa incerteza e que o turismo se atopa entre os máis afectados, aínda que o turismo rural foi o que primeiro se recuperou ao practicarse en espazos abertos e pouco masificados.