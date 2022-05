Aposta pola unión para favorecer os recursos enoturísticos de Galicia

Santiago. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, destacou a importancia de potenciar as canles de comunicación e cooperación entre as distintas indicacións xeográficas protexidas de viños da nosa comunidade para favorecer o coñecemento, dentro e fóra das súas comarcas, dos diferentes produtos que elaboran as adegas, así como dos recursos enoturísticos que os rodean.

O delegado territorial, que participou na inauguración das xornadas de promoción dos viños da IXP Val do Miño, explicou que Viños das IXP de Galicia é un proxecto de cooperación dos grupos de desenvolvemento rural no que colaboran quince adegas, repartidas entre as catro indicacións xeográficas protexidas (Barbanza e Iria, Betanzos, Ribeiras do Morrazo e Val do Miño-Ourense).

Este proxecto pretende -segundo Gabriel Alén- impulsar o sector vitivinícola de cada unha das indicacións establecendo canles de comunicación e cooperación entre elas e, ao tempo, favorecer o coñecemento, dentro e fóra das súas comarcas, dos produtos que elaboran as adegas, así como dos recursos enoturísticos que os rodean.

Neste senso, indicou que participan os grupos de desenvolvemento rural de Pontevedra Morrazo (grupo coordinador), Galicia Suroeste Eu rural, Mariñas-Betanzos, Comarca de Ourense, Salnés-Ulla-Umia e Deloa (Sar, Barbanza e Muros-Noia).

Así, dito proxecto -que está liderado polo GDR Pontevedra-Morrazo trata de impulsar a vitivinicultura nas indicacións xeográficas protexidas de viño de Galicia, cun intercambio de experiencias, mellorando o coñecemento e posicionamento web, desenvolvendo o enoturismo e aflorando sinerxías entre os seis grupos que participan.

A iniciativa ten un orzamento de case 90.000 euros.

O proxecto está cofinanciado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural da Xunta, o Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural, a través da submedida Leader 19.3 Cooperación do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020.

Precisamente, no ano 2021 resolveuse a primeira convocatoria de axudas que se fixo para actividades de cooperación, cun orzamento total de case 500.000 euros.

A finalidade destas subvencións é fomentar a cooperación entre os GDR galegos ou con outros grupos de España, da Unión Europea ou de terceiros países sempre que teñan intereses comúns nun determinado ámbito, para avanzar no desenvolvemento local e na aprendizaxe mutua buscando solucións conxuntas a problemas concretos.

Nesta convocatoria aprobáronse sete proxectos, tres son de posta en valor e promoción dos produtos agroalimentarios, dous relacionados coa cultura e a etnografía, un de valorización da cultura do monte e outro de emprendemento e desenvolvemento do emprego. Entre todos aparecen as tres modalidades de cooperación: entre grupos galegos, con grupos doutras comunidades autónomas, e con grupos doutros países.

Os grupos de desenvolvemento rural son asociacións público-privadas sen ánimo de lucro, con funcionamento asembleario e de ámbito comarcal, cuxa función é o deseño e xestión de estratexias de desenvolvemento local participativo. redacción