Aposta polo streaming a Ourense ICC Week

O Parador de Santo Estevo de Ribas de Sil foi o escenario da primeira xornada desta edición especial da ICC Week, na que o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar resaltou a consolidación deste certame e o posicionamento da provinica de Ourense, referente, entre outras cousas, da cultura.

Tamén acolleu o encontro do Consello Asesor de Cultura de Ourense, onde se analizou o futuro do sector cultural despois do covid, ademais da entrega dos premios Rodolfo Prada á xestión cultural que recaiu no apartado de profesionais en Ernesto Romero, do Novo Cine Leiro. Para os colectivos o gañador foi Plate a Lúa; e no apartado de proxectos culturais o premiado foi o Naútico de San Vicente. Por outra banda, o Premio Xosé Aurelio Carracedo de xornalismo que foi para o xornalista Pablo Varela.

A xornada inaugural contou tamén coa conferencia de Óscar Mariné, destacado deseñador, ilustrador, tipógrafo e artista. A charla pudose seguir en directo pola canle de Youtube da ICC Week, na web da Diputación de Ourense e na web de La Región.

En cumprimento das medidas sanitarias aprobadas pola Consellería de Sanidade nas últimas horas, así como para garantir o mantenemento de todos os protocolos covid-19 nun grao óptimo, a organización da Ourense ICC Week decidiu aprazar os concertos do vindeiro sábado de Juan Perro, programado para Ribadavia, e a sesión vermú, que estaba prevista nesa mesma localidade o sábado coa presencia de Anni B Sweet, Yawners e DJ Isaac Pedrouzo.

As charlas e relatorios mantéñense no programa e celebraranse no Centro Cultural Marcos Valcarcel, senpúblico. Todas poderán ser seguidas en directo por streaming na canle de YouTube da ICC Week.