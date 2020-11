Apostan por crear un catálogo de bens xeolocalizado e de acceso libre

A creación dun Instituto de Patrimonio e dun observatorio en materia de educación patrimonial, artellar un catálogo de bens aberto, xeolocalizado e de acceso libre para a cidadanía, o risco de primar o interese turístico por riba do patrimonial e implementar medidas éticas nestas cuestións son algunhas das necesidades que detectou o Foro Patrimonio e Sociedade, unha iniciativa promovida polo Consello da Cultura Galega (CCG) para debater, analizar e ofrecer propostas integrais arredor desta materia.

A proposta, coordinada por Rebeca Blanco-Rotea coa participación doutros membros da sección de Patrimonio e Bens Culturais, é pioneira e materialízase en tres mesas nas que participan unha trintena de especialistas durante un ano para analizar todas as caras deste fenómeno.

Co gallo do Día do Patrimonio, que se celebra cada 16 de novembro, a institución dá a coñecer os primeiros resultados deste proceso de reflexión, que se debaterán en sesión aberta en abril de 2021.

Uns resultados preliminares que albiscan claras demandas neste ámbito.

Entre as máis urxentes, a necesidade dunha educación máis integral nesta materia. “Resulta esencial contar cunha formación patrimonial da cidadanía para a co-construción dunhas políticas públicas axeitadas á nosa realidade patrimonial e dunha xestión patrimonial integral, aberta e inclusiva” asegura Rebeca Blanco-Rotea, coordinadora e promotora do foro.

Pero hai máis aspectos, a posibilidade de creación dun observatorio galego do patrimonio e a difusión pública dun catálogo patrimonial aberto e de acceso, incluso participado, para a cidadanía.

Hai outras problemáticas e medidas que aínda se están a perfilar, tal vez a necesidade dun plan galego de educación patrimonial. “Todos os resultados son aínda preliminares e necesitarán dunha discusión pública nunhas xornadas que desenvolveremos en abril pero hai xa aspectos nos que existe consenso” explica.

O foro está integrado por 36 especialistas en diferentes ámbitos do patrimonio, leva traballando formalmente desde novembro de 2019 na busca de medidas e solucións que permitan unha maior e mellor comprensión, divulgación e gozo do patrimonio cultural. A pandemia alterou o calendario e atrasou seis meses todas as súas accións.

Blanco-Rotea explica que se parte de tres demandas importantes. “A primeira son as eivas, problemáticas e demandas que nos fixeron chegar os asistentes ás diferentes xornadas dos Encontros monográficos co patrimonio cultural que organiza o CCG dende hai máis de cinco anos e polos que pasaron uns 1.500 participantes”.

A segunda “é o documento que realizamos a petición da Xunta como base para a elaboración da estratexia da cultura galega 2021” explica.

E a terceira ten que ver co “incremento de peticións de elaboración de informes ao Consello da Cultura Galega, desenvolvidos dende a Sección de Patrimonio e Bens Culturais, por parte de colectivos cidadáns en relación con conflitos patrimoniais por algunhas prácticas da Administración, empresas ou outros organismos”. Isto motivou a creación dun foro que, con carácter integrador, buscaba sentar na mesma mesa a todos os axentes vencellados ao patrimonio.

No marco do deseño das políticas públicas e da normativa legal, os primeiros resultados da mesa coordinada por Teresa Nieto e Cristina Sánchez Carretero falan da necesidade de buscar un equilibrio entre as dinámicas interventoras dos organismos públicos no patrimonio e a reivindicación cidadá, cun protagonismo maior no deseño desas políticas. Esa gobernanza participativa permitiría amainar unha eiva que veñen detectando desde tempo atrás, que é o incremento de queixas e reclamacións (canalizadas a través da Valedoría do Pobo e do Consello da Cultura Galega) sobre as actuacións da Administración e outros organismos.

No ámbito da xestión patrimonial, onde Iago Seara e Carlos Nárdiz son os coordinadores, os primeiros avances indican unha liña clara: a necesidade da transversalidade. Ademais, exponse a gravidade de que se estean a tratar os elementos patrimoniais como materia turística. A mesa alerta de que se prima o interese turístico por riba do valor patrimonial dos nosos bens culturais.

No do patrimonio, educación, formación e cidadanía, apúntase a necesidade de buscar un elemento vertebrador que permita coordinar o labor dos colectivos e asociacións civís neste campo.