Apple crea un concurso televisivo para encontrar nuevas estrellas country

Santiago. La tecnológica Apple, cada vez más involucrada en el negocio audiovisual, producirá un concurso de talentos musicales en Estados Unidos que buscará a una nueva estrella del género country y se emitirá a través de su plataforma de streaming, Apple TV+.

El programa se llamará My Kind of Country, confirmó la compañía en un comunicado, y será producido por la actriz Reese Witherspoon, protagonista junto a Jennifer Aniston de la serie estrella de Apple, The Morning Show, que ha logrado ocho nominaciones para los próximos premios Emmy.

En su primer año desde que la empresa fabricante del iPhone decidió estrenar contenidos televisivos, la compañía ha logrado desembarcar en los galardones más importantes de la pequeña pantalla con un total de 18 nominaciones, aunque lejos de las 160 del competidor estrella en la era actual, Netflix.

Ahora, el concurso musical supondrá la llegada de los talent-shows al catálogo de entretenimiento de Apple.

My Kind of Country tendrá un componente documental y espera sacar buen rendimiento de la creciente moda de formatos musicales con toques de reality show. EFE