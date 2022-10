Aprender a superar diferenzas coas aventuras de miñoca e pega

Pode unha pega con malas intencións facerse amiga dunha apetitosa miñoca? Esta é a pregunta que formula Ramón D. Veiga (Ferrol, 1970) na contracuberta da súa última obra para lectorado infantil: Miñoca e Pega. O cómic, publicado por Edicións Xerais de Galicia na colección “Merlín”, continúa as aventuras de Miñoca, un simpático e curioso anélido que o autor nos presentara en Miñoca e Coello a finais do pasado ano. Tanto este novo cómic como o anterior engádense a outros destacados títulos do autor para o público infantil e xuvenil, como Violeta quere ser vampiro. Un conto de Samaín (2017), É tempo de Entroido! (2019), Meigas fora! (2020) ou #EuQuedoNaCasa (2020); este último, sobre a situación dos nenos e nenas durante os longos meses de confinamento pola Covid-19.

A nova aventura que agora nos trae Ramón D. Veiga, con ilustracións de Iván R., iníciase co encontro entre Miñoca e unha pega que, pese á súa aparente amabilidade, só anda buscando algo que levarse á boca despois de pasar un día enteiro sen comer –e xa se sabe que para os paxaros as miñocas son ben saborosas!–. Así pois, tras un intento frustrado de engulir a Miñoca e uns intres de lóxica desconfianza por parte desta, o pequeno anélido apiádase do paxaro e guíao ata unha silveira repleta de amoras na que poder saciar a súa fame collendo unha boa enchente. Ademais, nunha clara chiscadela á aventura anterior de Miñoca con Coello, esta tamén lle ofrece ao paxaro un anaco de pizza. Porén, a aparición dunha gaivota ladroa fará que ningún dos dous poida catar o delicioso manxar, mais isto non será impedimento para que poidan finalmente consolidar a súa amizade.

En definitiva, este cómic, recentemente saído do prelo da editorial viguesa, é unha excelente opción para facerlle ver aos máis pequenos que, cando hai boa vontade e predisposición positiva, as diferenzas poden superarse e mesmo deixar paso a grandes amizades, aínda habendo comida polo medio! Xa que logo, esta nova aventura de Miñoca, ao igual que a anterior, pode ser empregada de forma moi proveitosa nas aulas de primaria como unha ferramenta entretida coa que contribuír á creación de actitudes positivas cara ao outro, cara ao diferente e o descoñecido. Alén dos importantes valores que transmite, o cómic tamén recolle algúns datos de interese sobre a dieta dos paxaros e o funcionamento corporal das miñocas que, de seguro, non pasarán desapercibidos para os lectores e lectoras máis espelidos. .

