AquaOurense impulsa iniciativas para a mellora do medio ambiente

Santiago. A través do Pacto Social, promovido por AquaOurense, a empresa mixta formada pola Deputación de Ourense e por Viaqua, quérese facer fronte aos novos retos sociais e económicos causados pola crise sanitaria e a climática, nas áreas de solidariedade, o emprego de calidade e a reconstrución verde na provincia de Ourense, por medio da cooperación e o diálogo.

En concreto, o obxectivo da primeira mesa de traballo do eixe Reconstrución Verde é contribuír á transición ecolóxica, cara a un modelo socioeconómico sostible, inclusivo e xusto, baseado na economía circular, co fin de combater o cambio climático e os seus efectos, protexendo os ecosistemas e a biodiversidade.

Este mércores, no Salón de Plenos da Deputación Provincial de Ourense se levou a cabo o primeiro encontro, no que participaron entidades como a Universidade de

Vigo, Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Amigos da Terra, Ríos Limpios, Cetaqua, Deputación de Ourense e AquaOurense, todas esas entidades e áreas comprometéronse a gora a traballar conxuntamente en áreas como: actuacións en zonas inundables, espazos degradados, incendios, utilización auga rexenerada, drenaxes urbanas, gandería, sistemas de control da calidade das augas e dixitalización, entre outras.

A configuración desta mesa é vital, xa que a auga é un dos elementos máis expostos ás consecuencias do cambio climático, que supón o aumento das temperaturas, o incremento de precipitacións e os fenómenos meteorolóxicos extremos, que impactan no volume e calidade deste recurso escaso.

Ademais, España e un dos países europeos máis afectados, cunha pegada hídrica de 2.325 metros cúbicos por cápita, “o que fai que sexa necesario traballar para evitar un futuro sen auga”, sinalan na nota de prensa.

O Pacto Social AquaOurense continuará realizando mesas de traballo periódicas, onde se acordasen plans de acción con iniciativas concretas que contribúan coa recuperación económica e social da provincia de Ourense.

Eva Piay Fernández acada o ‘Pura e Dora Vázquez’. A ilustradora ourensá Eva Piay Fernández (Rubiá, 1999) foi a gañadora do XVIII Premio de Literatura Infantil e Xuvenil Pura e Dora Vázquez na modalidade de ilustración, organizado pola Deputación de Ourense e dotado con 1.500 euros. O xurado, reunido este mércores na sala de xuntas do Pazo Provincial, destacou das ilustracións gañadoras “a súa coherencia co texto gañador, permitindo unha lectura visual moi clarificadora para o público infantil”. O traballo de Eva Piay Fernández ilustrará o libro O clube de coleccionistas de selos, de Pablo Nogueira Campo, gañador deste mesmo certame na modalidade de narración. O xurado subliñou que “as imaxes son moi estéticas e acabadas”. Na acta do fallo tamén se destacan das ilustracións gañadoras “os seus amplos planos que dan lugar á imaxinación, ofrecendo panorámicas e contextos diversos, e que representan perfectamente a idea da diversidade que ofrece a narración”. REDACCIÓN