Arco levanta el telón de una nueva edición más atípica

Arco levanta hoy el telón de su edición más atípica. La pandemia trastocó el mercado del arte y la feria española abre a medio gas, con solo 130 galerías. Muchas acusan la incertidumbre de las nuevas fechas, aunque otras se muestran optimistas y apuestan por precios para todos los bolsillos.

Arcomadrid abrió ayer al público para el público profesional. Serán tres jornadas dedicadas al negocio, una más que la pasada edición, en un año difícil para el sector. La feria, la segunda que se celebra en Europa desde el confinamiento, se prolongará hasta este próximo domingo y el fin de semana estará dedicado al público general.

“Es un momento particular y somos conscientes. No entiendo este como un año de transición, como se puede ver no es una feria hecha a medias, 130 galerías es un gran proyecto de feria”, dijo hoy Maribel López, directora de ARCO, minutos después de que se abrieran las puertas de la primera jornada.

Algunas galerías, aún presentes, se quejaban de las malas fechas, pero otras estaban entusiasmadas. Helga de Alvear, una de las más veteranas, que abrió su museo en febrero en Extremadura, estaba encantada con el nivel de la feria.

“Pongo un diez a la directora, hacer una feria ahora mismo con las mejores galerías es increíble, espero que los españoles se den cuenta”, dijo. La galerista ya había comprado a primera hora de la mañana cinco piezas para su recién inaugurado museo, dos de ellas de Bruno Munari.

Todavía no hubo ventas, pero es pronto, asegura, además de piezas de Isaac Julian y Ángela de La Cruz, trae de nuevo obra de Santiago Sierra, una serie de fotos (22.000 euros) de soldados veteranos que ya despertó interés entre coleccionistas.

Las mujeres parece que ganan peso este año. Además de “Proyecto de atistas”, 25 espacios distribuidos por la feria que este año serán solo para obras de creadoras, se suma una presencia de mujeres en los stands, es el caso de Marina Abramovich.

En Guillermo de Osma hay dos excepcionales obras de mujeres, un Maruja Mallo (48.000 euros) y un María Blanchard por 80.000 euros.

Arco adaptó su recorrido a la pandemia: se ampliaron los pasillos dos metros, el recorrido tiene menos recovecos y a la entrada y la salida hay control de temperaturas demás de la mascarilla es obligatoria.