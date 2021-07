Arranca hoy promovido por la USC el congreso de escatología medieval

Santiago. Arranca hoy el Congreso Internacional de Escatología Medieval, que se prolonga hasta el viernes impulsado por la Universidade de Santiago (USC). Este foro virtual cuenta con más de 100 participantes de más de 20 países y de más de 60 instituciones. La cita se abre con uno de los grandes especialistas del mundo en escatología medieval, el profesor Richard Landes, que se formó en la Universidad de Princeton y desarrolló su carrera profesional en la universidad de Boston. Desde el año 1996 al 2003 dirigió el Center for Millennial Studies, desde el cual empezó a estudiar la escena apocalíptica actual (Heaven on Earth: The Varieties of the Millennial Experience, Oxford, 2011).

El comité organizador está formado, por parte de la USc por... Iago Ferrás, Brenda Rodríguez, Ángel Salgado, Pablo Fernández Pérez, Roque Sampedro e Israel Sanmartín (Director del Congreso), más Juan Carlos Bayo ( de la Universidad Complutense de Madrid). Entre las entidades organizadoras, aparte de la USC, están el Departamento de Historia de la propia entidad académica compostelana, la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) y laRecerca Estudis Medievals (Universitat de Lleida). El comité científico de esta cita incluye a casi cuarenta docentes, entre ellos a José Miguel Andrade, Domingo Luis González Lopo, Santiago Gutiérrez, David Chao, Mercedes Brea o Fernando López Alsina, todos de la USC. ECG