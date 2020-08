Arranca no Gaiás o X Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura

Santiago. O director xeral de Políticas Culturais da Xunta de Galicia, Anxo M. Lorenzo, deu onte a benvida aos 40 creadores e creadoras galegas que participan na décima edición do Encontro de Artistas Novos Cidade da Cultura de Galicia, EAN10.

O Encontro, que promove a creación contemporánea e o intercambio de coñecemento a través dunha residencia artística no Gaiás, está impulsado pola Xunta de Galicia a través da Fundación Cidade da Cultura, enmarcándose ademais na programación do Xacobeo 2021, e conta coa colaboración da Fundación Banco Sabadell.

Na apertura deste encontro, o responsable de Políticas Culturais do Goberno galego salientou que o EAN “que cumpre xa dez edicións apoiando a arte emerxente, consolídase ano a ano como un dos encontros de referencia da arte contemporánea da Península, no que máis de 600 artistas noveis nos teñen presentado os seus proxectos creativos, entre eles figuras tan recoñecidas como Lois Patiño, Jesús Madriñán, ou Nuria Güell”.

Anxo Lorenzo destacou tamén que nesta edición o EAN está enmarcado no Plan de reactivación do sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados do coronavirus, “centrándose así no talento galego, representado en creadores e creadoras de disciplinas artísticas tan variadas como as artes plásticas, o cinema, a vídeo-instalación, a cerámica, a arte téxtil, a fotografía, o deseño gráfico ou a performance”.

As dúas últimas edicións do Encontro de Artistas Novos enmárcanse tamén na programación do Xacobeo 2021, o que motivará que un ano máis o Concurso de Intervencións Artísticas nas Torres Hejduk -dirixido aos participantes do Encontro- teña como eixe os camiños xacobeos, profundando na relación entre a Cidade da Cultura e o Camiño de Santiago. Este certame tira así proveito da localización das Torres Hejduk e do seu vencello visual directo coa Vía da Prata e a Catedral de Santiago.

O titular de Políticas Culturais valorou por tanto que lles dea aos artistas “a oportunidade e o desafío creativo de empregar como espazo expositivo non convencional estas singulares torres de pedra e cristal”.

O acto, celebrado no Xardín do Teatro da Cidade da Cultura, contou tamén coa participación do director Institucional Territorial Noroeste do Banco Sabadell, Manuel Prol Cid; do director rexional Galicia Centro de Banco Sabadell, David Martis Sánchez; do director do EAN, Rafael Doctor; da directora xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez; e da directora de Acción Cultural da Fundación Cidade da Cultura, María Pereira Otero.

Manuel Prol Cid quixo destacar o compromiso da Fundación Banco Sabadell coa creación contemporánea apostando por “dar oportunidades a artistas emerxentes para que melloren a súa capacidade creadora e logren trazar o seu propio camiño”.

O director Institucional Territorial Noroeste do Banco Sabadell agradeceu á Xunta de Galicia e á Fundación Cidade da Cultura o seu “traballo e esforzo por adaptarse ás circunstancias para que este encontro se poida realizar apostando porque, desde o máximo cumprimento das normas sanitarias, fagamos un esforzo porque este tipo de actividades poidan ser unha realidade”. ECG