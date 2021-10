Arranca ‘Rapa’, serie gallega de Portocabo para Movistar+

Cedeira (A Coruña). Los artífices del éxito de Hierro están detrás de Rapa y ahora juegan en casa. La productora gallega Portocabo vuelve a aliarse con Movistar+ e inicia el rodaje de una serie, un thriller en el que los lugares elegidos para las grabaciones no son escenarios, pues condicionan el argumento.

La comarca de Ferrol es el plató, Javier Cámara y Mónica López sus protagonistas y el auditorio municipal de la villa de Cedeira (A Coruña) el elegido este martes para una puesta de largo con expectación. La presencia del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones; el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, y de cinco alcaldes de la zona da una idea de la relevancia que se le otorga a este proyecto.

La Xunta lo enmarca en su Hub Audiovisual y le ofrece una ayuda de 300.000 euros dentro de su afán por atraer rodajes a la comunidad autónoma. El Ejecutivo central, por ejemplo, ha colaborado con permisos, protocolos de seguridad o el asesoramiento técnico de la Guardia Civil.

Uno de sus actores protagonistas, Javier Cámara ha confesado estar “de maravilla” en este proyecto.

“Felices, nos queremos quedar; he venido a Galicia por Mónica López porque sabía que está en la serie y porque llueve, hacía tiempo que no llovía tanto encima de mí”, ha dicho tras dejarse ver días pasados en Ferrol.

Y no es “cínico, me encanta la lluvia”, la muestra de que va “a ser un buen día”, y no impide que ya haya conocido “pazos maravillosos” para una historia oscura.

Y esa historia “empieza con un muerto y este señor es testigo”, ha dicho la actriz Mónica López mientras su compañero ha añadido: “Ella es la guardia civil”.

El reconocido actor se meterá en la piel de un profesor de instituto que acabará “formando parte de la investigación; un crimen, un testigo y una guardia civil”.

No son los únicos, les acompañan “un montón de actores impresionantes, parte de la trama fundamental; sois gallegos, los conocéis a todos, son maravillosos”, ha señalado Cámara en los pasillos. Movistar+ se lanza a una piscina de aguas conocidas por la productora que les da la mano, pero su responsable de Desarrollo de Series Originales, Susana Herreras, no conocía Ferrolterra.

“Va a servir para que al resto de espectadores les pase lo mismo, una pequeña invasión de gente disfrutando de la zona e invirtiendo”, ha garantizado la directiva sobre el impacto económico en el entorno. El propio Ayuntamiento de Cedeira, localidad eminentemente turística, lo prevé como ocurrió con Hierro.

Si la serie ambientada en la verde isla canaria fue “una de las que mejor ha funcionado en la plataforma, de las que más se ha disfrutado”, esperan repetir la experiencia.

No en vano, ahora se pone en marcha “una muy especial” con el “sello inconfundible” de los hermanos Coira y una “Galicia que no se suele encontrar en las series”, en un registro alejado de los lugares comunes. Jorge Coira, su director, ha valorado “jugar con ese mogollón de actorazos que hay en Galicia”. Ayudado por su hermano Pepe Coira, tiene entre manos el reto de conseguir un “equilibrio divertido” para “hacer algo reconocible, un mundo cercano” al de Hierro”. Ha dicho creer que al que le gustó aquella “puede sentirse interpelado”. RAÚL SALGADO (EFE)