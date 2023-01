Artistas de renome internacional para celebrar a Festa dos Mundos

O ciclo da Festa dos Mundos SUSEIA et ULTREIA. Todos os pobos, linguas e tribos traerá este 2023 a Galicia cinco artistas de renome internacional. O cantautor do Bierzo, Amancio Prada, inaugurou onte en Ourense este proxecto, deseñado para fixar unha ponte entre a celebración do pasado e o próximo ano Xacobeo. O cartel tamén inclúe a portuguesa Ana Moura, a arxentina La Yegros e a estadounidense Leyla McCalla, ademais da banda ucraína DakhaBrakha, como mostra de solidariedade e apoio á poboacion dese país desde Galicia.

Patrocinado polo Xacobeo, o ciclo pon o acento no recoñecemento a aquelas persoas que acudiron a Compostela nestes dous anos de celebración, con música representantiva dalgúns dos territorios que máis visitantes achegaron. Con ela quérese celebrar a diversidade como motor de creación, tolerancia e recoñecemento mutuo entre culturas dos Camiños de Santiago.

Os concellos da Coruña, Vigo, Santiago e Ferrol, que colaboran no ciclo, será onde se celebren os próximos concertos, dos que xa están á venda as entradas para ver actuar a DakhaBrakha, o 20 de xaneiro no Teatro Colón da Coruña, e Ana Moura, o 24 de febreiro no Auditorio Mar de Vigo.

DAKHABRAKHA. O inclasificable cuarteto de folk-punk de Kiev, refuxiado pola guerra, trae á Coruña o seu fascinante “etno-caos” nun dos tres únicos concertos previstos en España este 2023 da banda máis famosa de Ucraína. A súa música, diferente a todo o existente, é un transo de asombrosa beleza, decididamente libre e comprometido, coa que teñen visitado festivais tan prestixiosos como Glastonbury, Bonaroo ou Transmusicales.

ANA MOURA. A famosa fadista que está a reinventar o “blues portugués” con ritmos como o kizomba, a samba ou o trap, que cantou con Prince, os Rolling Stones ou Caetano Veloso, chega a Vigo con Casa Guilhermina, o seu novo álbum. Liberdade, creatividade e unha visión na que a tradición e a alma atemporal do fado van da man da modernidade, son as claves do novo traballo da artista portuguesa.

LA YEGROS. A raíña arxentina da cumbia trae o 11 de marzo á Sala Capitol de Compostela a súa mestura de folclore suramericano con ritmos vangardistas nun dos concertos previstos na xira do décimo aniversario de Viene de mí, o disco que a situou no punto de mira. La Yegros ofrecerá o seu talento, enxeño e carisma nunha actuación retrospectiva na que ofrecerá novas versións das súas cancións máis coñecidas.

LEYLA MCCALLA. Unha música cativadora, cun traballo melódico rico, sofisticado e ritmos afrocaribeños embriagadores, unido á xustaposición de voces —inglés e kreyòl, persoal e político, anecdótico e xornalístico—, son a fascinante herdanza desta estadounidense de profundas raíces haitianas. Breaking the thermometer (2022) é o seu persoal axuste de contas coa memoria e a identidade.