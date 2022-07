‘As Bestas’, de Rodrigo Sorogoyen, la tercera película más vista en París y el top 10 de la cartelera francesa

Cine. As Bestas, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen que se estrenó en cines en Francia el pasado 20 de julio, se ha posicionado en el TOP 10 de los filmes más vistos de la cartelera francesa con 72 mil espectadores y, concretamente en París, ha alcanzado la tercera posición. Unas cifras que han ido acompañadas de críticas muy positivas en los principales medios culturales galos. Coescrita por el propio director junto a Isabel Peña, As Bestas tuvo su premiére mundial en el pasado Festival Internacional de Cine de Cannes, donde cosechó una gran acogida. Circunstancia que ha propiciado su participación en el próximo Festival de Cine de San Sebastián en el marco de ‘Perlak’, la sección del certamen que incluye largometrajes inéditos en España aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales. Y en octubre, As Bestas también formará parte del Festival de Sitges en Órbita, la sección en la que tienen cabida películas de géneros relacionados con el fantástico como el thriller, el cine de acción, la aventura o la comedia negra.

Rodada en espacios rurales de El Bierzo y Galicia, As Bestas está protagonizada por Marina Foïs (tres veces nominada al César a Mejor Actriz por El taller de escritura, de Laurent Cantet, Irréprochable, de Sébastien Marnier, y Polisse, de Maïwenn), Denis Mènochet (nominado al César a Mejor Actor de Reparto por Gracias a Dios, de François Ozon, y a Mejor Actor por Custodia compartida, de Xavier Legrande, y partícipe en producciones internacionales como La crónica francesa, de Wes Anderson, y Malditos bastardos, de Quentin Tarantino), Luis Zahera (Goya al Mejor Actor de Reparto por El reino y parte del casting de Que Dios nos perdone, ambas dirigidas por Rodrigo Sorogoyen), Diego Anido (Trote, de Xacio Baño, Ons, de Alfonso Zarauza, Pedro e o Capitan, de Pablo Iglesias) y Marie Colomb (protagonista de Laetitia o el fin de los hombres), acompañados por actores no profesionales. ECG