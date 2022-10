As Conversas de ‘Non lle chames amor’ xirarán o sexo

Na nova entrega de Non lle chames amor que a Televisión de Galicia ofrecerá esta noite, a sexóloga Raquel Graña falará de tipos de posturas cos seus convidados/as. Os espectadores saberán cales son as máis coñecidas e se somos dos máis atrevidos ou máis ben tradicionais.

Nesta ocasión, o programa achegarase ata Ferrol para coñecer a Alejandro, a Leonardo e a Abi e Javi. Alejandro participou na última edición do campionato de beleza Mister International Spain como candidato da provincia da Coruña. A pesar da súa mocidade, este rapaz ten claras moitas cousas e chega disposto a falar de sexo sen tabús.

Pola súa parte, Leonardo e Abi son una parella con ganas de demostrar que a idade non é ningún obstáculo para o amor nin para o sexo. E Javi, o terceiro convidado, falará sobre a súa facilidade para probar cousas novas e diferentes.

A REVISTA. A Televisión de Galicia ofrece este mércores, 12 de outubro, unha edición especial do programa A Revista que se centrará na celebración do Día da Hispanidade ou Festa Nacional de España. Deste xeito, retransmitirase, en directo e de xeito íntegro, o desfile militar que terá lugar en Madrid, presidido polos reis de España, en que participarán efectivos das Forzas Armadas e de todos os corpos de seguridade do Estado, que percorrerán o paseo da Castellana e o ceo da capital española.

Ademais, ao longo da mañá, o programa establecerá conexións en directo coa Coruña e Ferrol, cidades galegas que programan diversos actos con motivo da Festa Nacional.

Para comentar o desfile e os distintos actos deste 12 de outubro, A Revista contará coa presenza da politóloga e reservista voluntaria da Armada Española Rosanna López Salgueiro e do capitán de corveta Juan Carlos Riveiros.

CICLOCRÓS E FÚTBOL EN DIRECTO. Este mércores festivo chega con moito deporte en directo na segunda canle da Galega, que ofrecerá pola mañá, ás 12.00 h, o Ciclocrós Internacional Lago das Pontes, e pola tarde, a partir das 17.00 h, o partido da Copa da UEFA das Rexións entre os combinados de Hungría e España.

A localidade coruñesa das Pontes acolle este 12 de outubro o primeiro campionato internacional de ciclocrós Lago das Pontes, unha proba que reunirá a elite do ciclismo nacional e internacional da categoría C2-UCI e que será obrigatoria para poder acceder aos campionatos de Europa e aos campionatos mundiais. A proba celebrarase na contorna do lago, un dos mellores escenarios posibles para a práctica deste deporte, un espazo natural único, en que se combinan diferentes tipos de superficies con múltiples obstáculos naturais. Así, os deportistas terán que facerlle fronte a percorrido de 3,3 quilómetros, en que atoparán 500 metros de herba, 450 de grava, 200 de terra e 150 de area.

A Copa das Rexións é unha competición para xogadores que nunca participaran en ningunha a nivel profesional, dispútase cos gañadores dos torneos nacionais amateurs e é un escaparate da riqueza do talento que existe baixo o radar no fútbol europeo. Galicia é a representante nacional na fase intermedia desta edición da competición, ao ser a vixente campioa de España na fase nacional celebrada antes da pandemia. Despois de impoñerse aos combinados de Eslovenia e Suíza, o equipo de Iván Cancela suma 6 puntos de 6 posibles e está a só 90 minutos de conquistar a clasificación para a fase final, para o que lle sería suficiente un empate nesta última xornada.