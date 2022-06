As festividades de San Paio e San Xoán, hoxe en ‘Vaia troula’

A celebración de San Paio será un dos principais argumentos do Vaia troula deste domingo na Televisión de Galicia. Deste xeito, Noelia Rey estará na Estrada para vivir con todos os veciños unha celebración cargada de música de charangas, bandas e orquestras.

Pola súa parte, a reporteira Adela Bértolo irá ata Viveiro para participar no San Xoán de Covas, onde haberá unha gran sardiñada acompañada de sons tradicionais.

Laura Ríos terá a oportunidade de compartir con todos os asistentes as festas de San Xoán de Anceis, en Cambre, en que haberá cigalas a esgalla e verbena coa orquestra Los Satélites. E Alba Lea non perderá detalle da espectacular Romaría do Corpiño, no concello de Lalín, que este ano volve con todo o seu programa habitual e coa emoción asegurada.

As cámaras de Vaia troula tamén estarán presentes no divertido descenso do río Anllóns, en Carballo, nas festas de San Xoán de Poio e no San Paio da Lavacolla, en Santiago.

O Entroido de Verán de Mondariz e as festas de Soutullo, no concello de Rois, completarán o menú trouleiro do programa deste domingo á noite. E, para que non falte de nada, o espazo da TVG contará coa actuación estelar da orquestra Costa Dorada.

‘Nada é imposible’. Antonio Díaz, máis coñecido como o Mago Pop, viaxará este domingo ata Roma co espazo Nada é imposible para deixar coa boca aberta os turistas e romanos que pasean xunto á Fontana de Trevi, o Coliseo, Santa María a Maior ou o Panteón de Agripa.

Con todo, antes quixo facer unha parada na academia de Operación triunfo e sorprender os concursantes con trucos incribles. Moitas caras de sorpresa e ganas de que o Mago Pop continuase facendo maxia para deleite de todos os presentes no espectáculo.

Unha vez en Roma, conseguiu rescatar unha moeda da Fontana de Trevi ante a sorpresa de todo aquel que estaba por alí de visita nese momento ou deixar coa boca aberta a Francesca e Francesco. E como colofón, un número impresionante fronte á Basílica de Santa María a Maior.

O programa Vivir aquí interesarase este domingo polo que opinan os adolescentes do reproche social polo uso excesivo das novas tecnoloxías e sobre os prexuízos que isto provoca. Os espectadores escoitarán a súa opinión e tamén a de expertos no tema.

Noutra reportaxe, o espazo da canle autonómica achegarase ao proxecto Perennia, impulsado por unha familia de Teo que converteu as terras arredor da súa casa nun bosque comestible, de xeito que son case autosuficientes alimentariamente.

Por outra parte, a presentadora de Zigzag, María Solar, conversará este domingo co xornalista cultural Marcos Gendre, un dos autores máis prolíficos da literatura musical, con trinta ensaios publicados, que acode ao programa da canle autonómica para presentar o seu libro Discoteca Atlántica, 100 discos galegos (1970-2020), unha travesía polo labirinto identitario da vangarda musical galega.

Nesta obra, publicada pola editorial Galaxia, Gendre repasa o último medio século da música do país a través dunha listaxe dun cento de discos.

Do primeiro LP de Andrés Dobarro ao Latexo de Xosé Lois Romero & Aliboria, selecciona aqueles traballos discográficos que considera máis creativos, innovadores e representativos, nunha escolma que recupera tamén algúns traballos pouco coñecidos e que pon o foco especialmente no dinámico presente da música galega.