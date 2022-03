As mulleres feirantes da aldea, protagonistas no Festival de Cans

Santiago. Unha das sección máis participativas do Festival de Cans, o obradoiro de iniciación á gravación, edición e montaxe Cans 303, un proxecto promovido pola organización e conducido por Juanma Lodo, volve ao formato presencial nesta XIX edición, do 18 ao 21 de maio, recuperando desta forma as datas orixinais do festival.

Das testemuñas sobre os negocios prohibidos do contrabando na posguerra, recollidos en Mulleres no estraperlo e estreada na pasada edición, a mirada do documental diríxese cara ás feirantas de Cans, que vendían en festas e mercados ambulantes.

Cans é unha aldea de gran tradición de feirantas, sobre todo nalgúns barrios como o da Carreira ou o Castillo. Nalgunhas casas hai ata tres xeracións de mulleres dedicadas a vender de xeito itinerante, unha tradición que se remonta á segunda metade do século XX e chega ata hoxe.

Hai máis de vinte feirantas documentadas en Cans, o que servirá como punto de arranque do documental.

O curso pretende rescatar un anaco da memoria da aldea, para indagar nalgúns momentos da súa historia, recoller os recordos dos de maior idade e promover a recuperación dun arquivo multimedia que contribúa a preservar a memoria e o patrimonio documental de Cans.

Con ese obxectivo, a organización fai un chamamento para que calquera persoa do Porriño ou arredores que coñeza a historia dalgunha destas mulleres e poida aportar información ou documentos fotográficos e/ou audiovisuais contacte co festival.

O artista multidisciplinar Juanma Lodo, que ten filmado coas persoas participantes no obradoiro os bares, a canteira ou a música locais, retomará este ano as clases presenciais que se desenvolverán todos os sábados pola mañá, entre as 10 e as 13.00 horas dos meses de marzo, abril e maio ata o festival.

Quedan prazas para se inscribir a un prezo de 40 €, cun desconto do 50 % para estudantes de audiovisual, colaboradores no certame e socias da AA.VV. O Castelo de Cans.

Os interesados no curso ou en enviar información sobre as feirantes poden facelo no correo cans303@festivaldecans.com, por mensaxe privada nas redes sociais do festival ou ben chamando ao número 679 433 076. O prazo finaliza o 22 de marzos. ecg