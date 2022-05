As primeiras edicións da obra de Florencio Delgado, no Gaiás

Santiago. A romaría etnográfica Raigame regresa presencialmente a Vilanova dos Infantes o próximo 17 de maio, Día das Letras Galegas, con todas as súas habituais actividades lúdicas e culturais dedicando a súa XIX edición á figura do médico rural, coa entrega a título póstumo do premio Adolfo Enriquez a José Gómez Vázquez, que fora médico de Vilanova e presidente da banda de música.

O programa da romaría foi presentado este xoves no Pazo Provincial coa presencia do deputado de Cooperación, Pablo Pérez; o alcalde de Celanova, Antonio Puga e Xavier Álvarez, membro do Centro de Cultura Popular (CCP) Xaquín Lorenzo e secretario da revista Raigame.

Pablo Pérez mostrou o seu orgullo polo regreso presencial dunha romaría declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, e “que converte a Vilanova na capital da cultura galega, poñendo en valor os nosos oficios tradicionais e a propia vila”.

Agradeceu ademais o traballo de todas as persoas implicadas na preparación do evento, organizado pola Deputación Provincial de Ourense -“co imprescindible e excelente traballo do CCP Xaquín Lorenzo”- e o Concello de Celanova, que permitirá a Vilanova “lucir as súas mellores galas”. redacción