As que deixaron a súa pegada no mundo

Falar de grandes avances en Galicia no pasado século, é sinónimo de falar de Ángela Ruiz Robles, maestra, escritora e inventora, sendo esta última a faceta pola que é imprescindible gardar o seu nome na memoria. Leonesa de nacemento pero afincada en Santa Uxía de Mandía (Ferrol) por traballo, Ángela era pedagoga de vocación, algo que sempre quedaría plasmado nos seus inventos. Sobre todo, coñecémola por dous: un sistema taquigráfico co que escribir e traducir máis rápido -que se podía empregar ata en esperanto, lingua que falaba- e un antecesor do que hoxe coñecemos como e-book.

oceanógrafa, Zoóloga, profesora... Ángeles Alvariño foi unha persoa que non se pode acotar cunha soa palabra, pero a súa relavancia no ambito científico si: imprescindible.

A mediados dos anos 50, esta muller nada en Serantes e licenciada en Ciencias Naturais, recibiu unha beca do Consello Británico para investigar o zooplancton en Inglaterra, e participou en varias expedicións en oceanográficos no Atlántico e no Pacífico, sendo a primeira científica a bordo dun barco británico de investigación.

A partir de aí, continuou a súa andaina investigadora en Vigo para acabar traballando, anos despois, como bióloga no Centro Científico das Pesquerías do Sudoeste, de Estados Unidos- país no que pasaría o resto da súa vida. Nos seus anos como investigadora, esta precursora da oceanografía descubriu e catalogou 22 especies mariñas, realizou múltiples expedicións e acabou sendo considerada unha autoridade mundial no referente ao zooplancton