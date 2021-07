As salas do Parlamento terán nome de persoas ilustres da nosa cultura

Santiago. As diferentes salas de reunións do Parlamento de Galicia levarán o nome de persoeiros ilustres da cultura e a historia galegas segundo o acordo adoptado onte, martes, pola Mesa da Cámara. Con esta decisión, mantéñense denominacións significativas que se veñen utilizando, nalgún caso, desde hai décadas –como Salón dos Reis, Sala do Estatuto, Sala Rosalía ou Sala das Letras Galegas-, ao tempo que se introducen nomes de personalidades como Otero Pedrayo, Castelao, Concepción Arenal, Pardo Bazán, Domingo Fontán ou Isabel Zendal, entre outras. A idea de redenominar as salas de reunións do Parlamento vense madurando desde a pasada Lexislatura, cando se trasladou un primeiro borrador aos grupos parlamentarios na procura do seu parecer e propostas alternativas que, nalgún caso, foron incorporadas ao acordo final. A colocación dos carteis identificativos efectuarase durante o mes de agosto para levar adiante esta idea. REDACCIÓN