As verbenas, en ‘Eu quero...’

TVG Na edición desta semana do trouleiro programa Eu quero..., as verbenas, que por fin volveron aos palcos de toda Galicia, con limitación de aforo e todas as medidas de seguridade, serán as protagonistas absolutas, xa que se fará un percorrido polas celebracións que a pasada fin de semana levaron alegría e diversión a milleiros de persoas.

Eu quero verbena é un programa especial dedicado a unha das tradicións festeiras máis enraizadas en Galicia e proporá unha intensa e divertida viaxe polas catro provincias para descubrir as historias da xente que vive con auténtica paixón a verbena. As reporteiras Adela Bértolo, Fátima Mella, María Rial e Raquel Castro serán as encargadas de facer este percorrido cheo de música e baile para todos os gustos.

Para comezar, estarán na verbena da orquestra Cinema, no concello ourensán do Carballiño. ecg